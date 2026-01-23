Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос Донбасса будут обсуждать 23-24 января в Абу-Даби. Делегации Украины, США и РФ проведут трехсторонние переговоры по войне.
Вопрос Донбасса - "ключевой", и его будут обсуждать, как и модальности, "как три стороны это видят", в Абу-Даби 23-24 января, сообщил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, и обсуждать модальности, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра. С руководителем группы, с Умеровым, утром говорил, ночью говорил. Он поработает и будет мне на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей будет мне давать соответствующие сигналы
Дополнение
Украина, США и рф намерены собраться на трехсторонние переговоры в Абу-Даби в ОАЭ в пятницу, 23 января. Переговоры должны продлиться два дня.
