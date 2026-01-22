Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ

Трехсторонняя встреча (Украина, США и рф) на техническом уровне планируется в пятницу, 23 января, и субботу, 24 января, в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, пишет УНН.

Моя команда встретится с американской командой, я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах, я думаю, что это будет завтра и послезавтра. Это будет встреча, которая продлится два дня в Эмиратах. Я надеюсь, что Эмираты об этом знают. (...) Но в любом случае, они туда поедут. Я думаю, что это хорошо, если на техническом уровне начнется эта трехсторонняя встреча - сказал Зеленский.

"Я надеюсь, мы найдем... Я не знаю, россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что, вы знаете, все должны быть готовы, не только Украина, и это важно для нас. Поэтому мы посмотрим, какие будут результаты", - продолжил Президент.

"Завтра и послезавтра у нас будет трехсторонняя встреча, это лучше, чем не иметь никакого диалога", - отметил Зеленский.

Он указал также, что сегодня американская команда едет в москву. "Они ждали нашей встречи с президентом Трампом, и сейчас они поедут", - отметил Зеленский.

"Наши ребята встречаются сегодня с американцами, потом американцы встречаются с россиянами завтра, сегодня ночью - когда, я не знаю, может, путин спит, вы сказали, что никто не знает, что у него в голове", - указал Президент, добавив на уточнение ведущего, придется ли им подождать, чтобы состоялась встреча: "Я не знаю".

Ранее Bloomberg сообщило, что глава кремля владимир путин получил проект мирного плана в начале этого месяца через своего помощника кирилла дмитриева, который был согласован с украинскими и европейскими коллегами. Документы, как указано, были неофициально переданы в москву для ознакомления, что позволило путину подготовить отзывы и предложить изменения перед ожидаемым визитом посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Трампа.

Переговорщики США накануне встречались с украинскими переговорщиками, а Зеленский сегодня встретился с Трампом, по итогам встречи указав, что обсуждались работа команд в рамках мирных переговоров, где "документы еще более подготовлены".