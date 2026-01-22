"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
Київ • УНН
Зеленський назвав зустріч із Трампом продуктивною та змістовною. Обговорювалися робота команд, ППО для України та додаткові ракети.
Президент України Володимира Зеленський дав перший коментар щодо зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, вказавши, що обговорювалися робота команд у межах мирних переговорів, де "документи ще більш підготовлені", ППО для України - додаткові ракети, пише УНН.
Хороша зустріч із Президентом Трампом, продуктивна й змістовна. Обговорили роботу команд, і фактично кожен день – зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені. Говорили сьогодні й про ППО для України – попередня зустріч із Президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося. Подякував за попередній пакет ракет для ППО, попросив про додатковий. Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота. Дякую!
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним22.01.26, 15:45 • 984 перегляди