"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним

11:49 • 4994 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 15102 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 9278 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 11841 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 15039 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 20314 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 27169 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41627 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39940 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 67384 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 11997 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 17089 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 31242 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 18383 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 15865 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 15147 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 11224 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 67402 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 59386 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 60331 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Кривий Ріг
Ґренландія
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 22215 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 19480 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 20360 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 60305 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 38904 перегляди
Опалення
Техніка
Fox News
Соціальна мережа
Золото

"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Володимиром Зеленським були "хорошими". Він також повідомив, що зустрінеться з президентом путіним.

"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори із Президентом України Володимиром Зеленським були "хорошими", а також зауважив, що "всі хочуть, щоб війна закінчилася", передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Дональд Трамп з'явився перед камерами після зустрічі з Володимиром Зеленським у Давосі, яка, за словами команди президента, тривала одну годину.

Він зазначив, що переговори з президентом України були "хорошими".

Його запитали, чи є шанс досягти угоди сьогодні, і він відповів: "Подивимося, що буде".

"Ми зустрічаємося з росією, це відбудеться завтра, і ми зустрінемося з президентом путіним", – каже він.

"У мене була дуже хороша зустріч з президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася".

Трамп також повідомив журналістам, що вони не обговорювали вступ Зеленського до Ради миру.

У Зеленського заявили, що зустріч із Трампом тривала годину і була "дуже хорошою" - журналіст22.01.26, 15:36 • 880 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Давос
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна