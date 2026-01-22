"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори із Президентом України Володимиром Зеленським були "хорошими", а також зауважив, що "всі хочуть, щоб війна закінчилася", передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Дональд Трамп з'явився перед камерами після зустрічі з Володимиром Зеленським у Давосі, яка, за словами команди президента, тривала одну годину.

Він зазначив, що переговори з президентом України були "хорошими".

Його запитали, чи є шанс досягти угоди сьогодні, і він відповів: "Подивимося, що буде".

"Ми зустрічаємося з росією, це відбудеться завтра, і ми зустрінемося з президентом путіним", – каже він.

"У мене була дуже хороша зустріч з президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася".

Трамп також повідомив журналістам, що вони не обговорювали вступ Зеленського до Ради миру.

