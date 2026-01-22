"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским были "хорошими", а также отметил, что "все хотят, чтобы война закончилась", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Дональд Трамп появился перед камерами после встречи с Владимиром Зеленским в Давосе, которая, по словам команды президента, длилась один час.

Он отметил, что переговоры с президентом Украины были "хорошими".

Его спросили, есть ли шанс достичь соглашения сегодня, и он ответил: "Посмотрим, что будет".

"Мы встречаемся с россией, это произойдет завтра, и мы встретимся с президентом путиным", – говорит он.

"У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась".

Трамп также сообщил журналистам, что они не обсуждали вступление Зеленского в Совет мира.

У Зеленского заявили, что встреча с Трампом длилась час и была "очень хорошей" - журналист