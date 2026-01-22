У Зеленского заявили, что встреча с Трампом длилась час и была "очень хорошей" - журналист
Киев • УНН
По словам украинской делегации, встреча Трампа и Зеленского завершилась. Она длилась около часа.
В команде Президента Украины Владимира Зеленского назвали встречу с лидером США Дональдом Трампом "очень хорошей", передает УНН со ссылкой на журналиста DW Мишу Комадовского.
