У Зеленского заявили, что встреча с Трампом длилась час и была "очень хорошей" - журналист

В команде Президента Украины Владимира Зеленского назвали встречу с лидером США Дональдом Трампом "очень хорошей", передает УНН со ссылкой на журналиста DW Мишу Комадовского.

По словам украинской делегации, встреча Трампа и Зеленского завершилась. Она длилась около часа. И команда президента Зеленского называет ее "очень хорошей" - сообщил журналист.

