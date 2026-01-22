Встреча Зеленского и Трампа в Давосе завершилась - журналист

В Давосе завершилась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом сообщает журналист FT Кристофер Миллер со ссылкой на представителей украинского лидера, передает УНН.

"Встреча Трампа и Зеленского завершилась", - сообщил журналист со ссылкой на Офис Президента Украины.

Ранее президент США заявил Sky News, что мирное соглашение по Украине "приближается".

Зеленский прибыл в Давос