11:49 • 3292 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 11596 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 5666 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 10065 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 13670 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 19581 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 26600 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41354 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39722 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 65765 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
публикации
Эксклюзивы
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Встреча Зеленского и Трампа в Давосе завершилась - журналист

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Встреча президентов Украины и США завершилась, сообщил журналист FT Кристофер Миллер со ссылкой на представителей украинского лидера.

Встреча Зеленского и Трампа в Давосе завершилась - журналист

В Давосе завершилась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом сообщает журналист FT Кристофер Миллер со ссылкой на представителей украинского лидера, передает УНН.

"Встреча Трампа и Зеленского завершилась", - сообщил журналист со ссылкой на Офис Президента Украины.

Ранее президент США заявил Sky News, что мирное соглашение по Украине "приближается".

Зеленский прибыл в Давос

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Соединённые Штаты
Украина