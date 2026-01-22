Зустріч Зеленського та Трампа у Давосі завершилася - журналіст
Зустріч президентів України та США завершилася, повідомив журналіст FT Крістофер Міллер із посиланням на представників українського лідера.
У Давосі завершилась зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Про це повідомляє журналіст FT Крістофер Міллер із посиланням на представників українського лідера, передає УНН.
"Зустріч Трампа та Зеленського завершилася", - повідомив журналіст із посиланням на Офіс Президента України.
Раніше президент США заявив Sky News, що мирна угода щодо України "наближається".
