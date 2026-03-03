У Дубаї загорілося консульство США після удару іранського безпілотника - ЗМІ
Консульство США в Дубаї спалахнуло пізно ввечері у вівторок після удару іранського безпілотника.
За даними джерела в регіоні, пізно ввечері у вівторок консульство США в Дубаї спалахнуло після удару іранського безпілотника.
Контекст
У вівторок, 3 березня, посольство США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало атаки двох іранських дронів, що призвело до пожежі та пошкоджень.
За інформацією ЗМІ, на момент удару посольство було порожнім, і постраждалих немає.
Також повідомлялось, що посольство США в Йорданії тимчасово евакуювало весь персонал.
Нагадаємо
Для ударів по країнах Перської затоки іранські війська застосували російську тактику ударів по містах України, використовуючи дрони Shahed.
Водночас під час ударів по Ірану США вперше використали в бою недорогі одноразові ударні безпілотники. Цю ж тактику вперше застосувала Україна під час відбиття повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.