18:22 • 6038 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 12168 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 14659 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 20271 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 26490 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 20710 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 19719 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23027 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33668 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 110437 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
У Дубаї загорілося консульство США після удару іранського безпілотника - ЗМІ

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Консульство США в Дубаї спалахнуло пізно ввечері у вівторок після удару іранського безпілотника.

У Дубаї загорілося консульство США після удару іранського безпілотника - ЗМІ

Консульство США в Дубаї спалахнуло після удару іранського безпілотника, передає УНН із посиланням на CNN.

За даними джерела в регіоні, пізно ввечері у вівторок консульство США в Дубаї спалахнуло після удару іранського безпілотника.

Іранський безпілотник пошкодив частину даху посольства США в Саудівській Аравії - ЗМІ03.03.26, 18:10 • 3408 переглядiв

Контекст

У вівторок, 3 березня, посольство США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало атаки двох іранських дронів, що призвело до пожежі та пошкоджень.

За інформацією ЗМІ, на момент удару посольство було порожнім, і постраждалих немає.

Також повідомлялось, що посольство США в Йорданії тимчасово евакуювало весь персонал.

Нагадаємо

Для ударів по країнах Перської затоки іранські війська застосували російську тактику ударів по містах України, використовуючи дрони Shahed.

Водночас під час ударів по Ірану США вперше використали в бою недорогі одноразові ударні безпілотники. Цю ж тактику вперше застосувала Україна під час відбиття повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Антоніна Туманова

Світ
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Сутички
Ер-Ріяд
Йорданія
Дубай
Шахед-136
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран