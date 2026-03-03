$43.230.13
В Дубае загорелось консульство США после удара иранского беспилотника - СМИ

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Консульство США в Дубае загорелось поздно вечером во вторник после удара иранского беспилотника.

В Дубае загорелось консульство США после удара иранского беспилотника - СМИ

Консульство США в Дубае загорелось после удара иранского беспилотника, передает УНН со ссылкой на CNN.

По данным источника в регионе, поздно вечером во вторник консульство США в Дубае загорелось после удара иранского беспилотника.

Иранский беспилотник повредил часть крыши посольства США в Саудовской Аравии - СМИ03.03.26, 18:10 • 3480 просмотров

Контекст

Во вторник, 3 марта, посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось атаке двух иранских дронов, что привело к пожару и повреждениям.

По информации СМИ, на момент удара посольство было пустым, и пострадавших нет.

Также сообщалось, что посольство США в Иордании временно эвакуировало весь персонал.

Напомним

Для ударов по странам Персидского залива иранские войска применили российскую тактику ударов по городам Украины, используя дроны Shahed.

В то же время во время ударов по Ирану США впервые использовали в бою недорогие одноразовые ударные беспилотники. Эту же тактику впервые применила Украина во время отражения полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Антонина Туманова

