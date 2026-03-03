В Дубае загорелось консульство США после удара иранского беспилотника - СМИ
Киев • УНН
Консульство США в Дубае загорелось поздно вечером во вторник после удара иранского беспилотника.
Контекст
Во вторник, 3 марта, посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось атаке двух иранских дронов, что привело к пожару и повреждениям.
По информации СМИ, на момент удара посольство было пустым, и пострадавших нет.
Также сообщалось, что посольство США в Иордании временно эвакуировало весь персонал.
Напомним
Для ударов по странам Персидского залива иранские войска применили российскую тактику ударов по городам Украины, используя дроны Shahed.
В то же время во время ударов по Ирану США впервые использовали в бою недорогие одноразовые ударные беспилотники. Эту же тактику впервые применила Украина во время отражения полномасштабного российского вторжения в 2022 году.