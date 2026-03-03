На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сына

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Эксклюзив
13:15 • 6206 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 12515 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 12837 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 14037 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 19159 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 31571 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 101549 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 84233 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60489 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51502 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.6м/с
69%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте3 марта, 06:54 • 32233 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ3 марта, 07:59 • 33754 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 39588 просмотра
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре10:02 • 15053 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов10:53 • 19297 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 10216 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 40108 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 49455 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 101565 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 65931 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Андрей Сибига
Музыкант
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Европа
Израиль
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video14:39 • 836 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto12:11 • 8444 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 29000 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 35980 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 39413 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Financial Times

На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сына

Киев • УНН

 • 378 просмотра

На Прикарпатье задержана 18-летняя женщина по подозрению в причинении смертельных травм семимесячному сыну. Ребенок умер от тяжелой черепно-мозговой травмы, нанесенной матерью после употребления энергетиков.

На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сына

В одном из сел Бурштынской общины на Прикарпатье задержали 18-летнюю женщину, которую подозревают в причинении смертельных телесных повреждений своему семимесячному сыну. По данным экспертизы, ребенок умер от тяжелой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров 18-летняя жительница одного из сел Бурштынской общины подозревается в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть ее семимесячного сына (ч. 2 ст. 121 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, трагедия произошла на рассвете 2 марта 2026 года. Накануне вечером женщина употребила четыре банки энергетического напитка и находилась в одной комнате с младенцем. Ночью, когда ребенок начал плакать, у нее возник приступ агрессии и она несколько раз ударила сына ладонью по голове, после чего снова легла спать.

Утром 48-летняя бабушка и 80-летняя прабабушка, находившиеся в другой комнате, заметили, что ребенок не дышит, и вызвали скорую помощь. Мальчик умер до приезда медиков. Сначала мать объясняла, что ребенок якобы захлебнулся смесью, а телесные повреждения - следствие падения.

В то же время судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями под мягкую мозговую оболочку, отеком и сдавлением головного мозга. По заключению экспертов, такие повреждения не могли быть получены в результате случайного падения.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуроры готовят ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Мать выколола глаз 3-летнему сыну ради соцвыплат - ее приговорили к 7,5 годам за решеткой26.02.26, 14:12 • 8100 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Генеральный прокурор Украины
Прикарпатье