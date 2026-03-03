На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сына

В одном из сел Бурштынской общины на Прикарпатье задержали 18-летнюю женщину, которую подозревают в причинении смертельных телесных повреждений своему семимесячному сыну. По данным экспертизы, ребенок умер от тяжелой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров 18-летняя жительница одного из сел Бурштынской общины подозревается в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть ее семимесячного сына (ч. 2 ст. 121 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, трагедия произошла на рассвете 2 марта 2026 года. Накануне вечером женщина употребила четыре банки энергетического напитка и находилась в одной комнате с младенцем. Ночью, когда ребенок начал плакать, у нее возник приступ агрессии и она несколько раз ударила сына ладонью по голове, после чего снова легла спать.

Утром 48-летняя бабушка и 80-летняя прабабушка, находившиеся в другой комнате, заметили, что ребенок не дышит, и вызвали скорую помощь. Мальчик умер до приезда медиков. Сначала мать объясняла, что ребенок якобы захлебнулся смесью, а телесные повреждения - следствие падения.

В то же время судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями под мягкую мозговую оболочку, отеком и сдавлением головного мозга. По заключению экспертов, такие повреждения не могли быть получены в результате случайного падения.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуроры готовят ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

