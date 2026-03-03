На Прикарпатті 18-річну матір підозрюють у побитті до смерті семимісячного сина

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Ексклюзив
13:15 • 6484 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 12924 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 13081 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 14258 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 19337 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 31675 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 101837 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 84278 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60526 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51524 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
69%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 32603 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ3 березня, 07:59 • 34152 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 40318 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 15444 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 19686 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 10412 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 40470 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 49636 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 101822 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 66120 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Сибіга
Музикант
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Європа
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 1036 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 8696 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 29123 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 36102 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 39536 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Financial Times

На Прикарпатті 18-річну матір підозрюють у побитті до смерті семимісячного сина

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

На Прикарпатті затримано 18-річну жінку за підозрою у спричиненні смертельних травм семимісячному синові. Дитина померла від тяжкої черепно-мозкової травми, завданої матір'ю після вживання енергетиків.

На Прикарпатті 18-річну матір підозрюють у побитті до смерті семимісячного сина

В одному із сіл Бурштинської громади на Прикарпатті затримали 18-річну жінку, яку підозрюють у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень своєму семимісячному синові. За даними експертизи, дитина померла від тяжкої черепно-мозкової травми. Про це повідомляє Офіс Генерпльного прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів 18-річну мешканку одного із сіл Бурштинської громади підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть її семимісячного сина (ч. 2 ст. 121 КК України)

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, трагедія сталася вдосвіта 2 березня 2026 року. Напередодні ввечері жінка вжила чотири банки енергетичного напою та перебувала в одній кімнаті з немовлям. Уночі, коли дитина почала плакати, у неї виник напад агресії і вона декілька разів ударила сина долонею по голові, після чого знову лягла спати.

Вранці 48-річна бабуся та 80-річна прабабуся, які перебували в іншій кімнаті, помітили, що дитина не дихає, і викликали швидку допомогу. Хлопчик помер до приїзду медиків. Спочатку мати пояснювала, що дитина нібито захлинулася сумішшю, а тілесні ушкодження - наслідок падіння.

Водночас судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма з крововиливами під м’яку мозкову оболонку, набряком та стисненням головного мозку. За висновком експертів, такі ушкодження не могли бути отримані внаслідок випадкового падіння.

Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокурори готують клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Мати виколола око 3-річному сину заради соцвиплат - її засудили до 7,5 року за ґратами26.02.26, 14:12 • 8112 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Село
Генеральний прокурор (Україна)
Прикарпаття