На Прикарпатті 18-річну матір підозрюють у побитті до смерті семимісячного сина

В одному із сіл Бурштинської громади на Прикарпатті затримали 18-річну жінку, яку підозрюють у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень своєму семимісячному синові. За даними експертизи, дитина померла від тяжкої черепно-мозкової травми. Про це повідомляє Офіс Генерпльного прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів 18-річну мешканку одного із сіл Бурштинської громади підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть її семимісячного сина (ч. 2 ст. 121 КК України) - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, трагедія сталася вдосвіта 2 березня 2026 року. Напередодні ввечері жінка вжила чотири банки енергетичного напою та перебувала в одній кімнаті з немовлям. Уночі, коли дитина почала плакати, у неї виник напад агресії і вона декілька разів ударила сина долонею по голові, після чого знову лягла спати.

Вранці 48-річна бабуся та 80-річна прабабуся, які перебували в іншій кімнаті, помітили, що дитина не дихає, і викликали швидку допомогу. Хлопчик помер до приїзду медиків. Спочатку мати пояснювала, що дитина нібито захлинулася сумішшю, а тілесні ушкодження - наслідок падіння.

Водночас судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма з крововиливами під м’яку мозкову оболонку, набряком та стисненням головного мозку. За висновком експертів, такі ушкодження не могли бути отримані внаслідок випадкового падіння.

Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокурори готують клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Мати виколола око 3-річному сину заради соцвиплат - її засудили до 7,5 року за ґратами