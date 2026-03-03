Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів
У порту Фуджейра в ОАЕ сталася пожежа після спроби дронової атаки, уламки впали на об'єкт. В Омані порт Дукм знову став ціллю дронів, один з яких влучив у паливний бак.
Пожежа сталася у порту Фуджейра в ОАЕ після спроби дронової атаки, в Омані ціллю дронів знову став порт Дукм, пише УНН з посиланням на AP та CNN.
Деталі
У вівторок вдень у порту Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах спалахнула пожежа після спроби атаки дрона.
Урядове інформаційне агентство у Фуджейрі повідомило, що уламки впали на об'єкт після того, як системи протиповітряної оборони перехопили дрон.
Про жертв не повідомляється, повідомило відомство.
Раніше того ж дня пожежу сталася у промисловій зоні у Фуджейрі після спроби атаки дрона - повідомлялося про пожежу на нафтовому об'єкті. За даними влади, "на нафтопромисловому об'єкті у Фуджейрі, одному з семи еміратів Об'єднаних Арабських Еміратів, спалахнула пожежа після перехоплення атаки безпілотника". Урядове інформаційне агентство у Фуджейрі повідомило, що безпілотник було перехоплено, і що уламки потрапили в нафтопромислову зону. Управління повідомило, що пожежу було загашено, а операції відновлено. Про жертв не повідомляється.
Тим часом в Омані порт Дукм знову став ціллю дронів - "кілька" дронів атакували комерційний порт Дукм в Омані, один з яких влучив у паливний бак, повідомили державні ЗМІ.
"Завдані збитки були локалізовані, жодних людських жертв не зафіксовано", – повідомило Oman News Agency вранці у вівторок за місцевим часом, посилаючись на джерело в службі безпеки.
Воно додало, що Оман "підтверджує своє засудження атаки" та вживає заходів для вирішення інциденту.
Оман давно відіграє роль посередника між Вашингтоном і Тегераном і здебільшого тримається поза межами лінії вогню. Але в неділю його комерційний порт Дукм став ціллю двох безпілотників, а нафтовий танкер був атакований приблизно за п'ять морських миль від узбережжя Масандама.
Також повідомлялося про атаку Ірану на авіабазу в Бахрейні.
Рано у вівторок іранське державне телебачення зачитало заяву воєнізованої Революційної гвардії країни, у якій йдеться про те, що вона здійснила ракетну атаку та атаку безпілотниками, спрямовану на авіабазу в Бахрейні.
Пізніше, у вівторок вдень, у Бахрейні також лунали сирени, на тлі того, як очікувалася нова атака Ірану.
