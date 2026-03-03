Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів

$43.230.13
50.600.26
ukenru
09:06 • 4850 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
06:18 • 15306 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 70403 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 70025 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 49998 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 46120 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 39157 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 21662 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 19056 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17909 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
4.7м/с
70%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посольство США в Ер-Ріяді атаковано двома дронами, спалахнула пожежа3 березня, 01:59 • 10947 перегляди
Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького СходуPhoto3 березня, 03:07 • 11746 перегляди
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті06:54 • 14996 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ07:59 • 15903 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 9204 перегляди
Публікації
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 9680 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 32418 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 70379 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 49353 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 56293 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Марко Рубіо
Кір Стармер
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Катар
Реклама
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 19054 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 26387 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 30410 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 30229 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 87662 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів

Київ • УНН

 • 246 перегляди

У порту Фуджейра в ОАЕ сталася пожежа після спроби дронової атаки, уламки впали на об'єкт. В Омані порт Дукм знову став ціллю дронів, один з яких влучив у паливний бак.

Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів

Пожежа сталася у порту Фуджейра в ОАЕ після спроби дронової атаки, в Омані ціллю дронів знову став порт Дукм, пише УНН з посиланням на AP та CNN.

Деталі

У вівторок вдень у порту Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах спалахнула пожежа після спроби атаки дрона.

Урядове інформаційне агентство у Фуджейрі повідомило, що уламки впали на об'єкт після того, як системи протиповітряної оборони перехопили дрон.

Про жертв не повідомляється, повідомило відомство.

Раніше того ж дня пожежу сталася у промисловій зоні у Фуджейрі після спроби атаки дрона - повідомлялося про пожежу на нафтовому об'єкті. За даними влади, "на нафтопромисловому об'єкті у Фуджейрі, одному з семи еміратів Об'єднаних Арабських Еміратів, спалахнула пожежа після перехоплення атаки безпілотника". Урядове інформаційне агентство у Фуджейрі повідомило, що безпілотник було перехоплено, і що уламки потрапили в нафтопромислову зону. Управління повідомило, що пожежу було загашено, а операції відновлено. Про жертв не повідомляється.

Тим часом в Омані порт Дукм знову став ціллю дронів - "кілька" дронів атакували комерційний порт Дукм в Омані, один з яких влучив у паливний бак, повідомили державні ЗМІ.

"Завдані збитки були локалізовані, жодних людських жертв не зафіксовано", – повідомило Oman News Agency вранці у вівторок за місцевим часом, посилаючись на джерело в службі безпеки.

Воно додало, що Оман "підтверджує своє засудження атаки" та вживає заходів для вирішення інциденту.

Оман давно відіграє роль посередника між Вашингтоном і Тегераном і здебільшого тримається поза межами лінії вогню. Але в неділю його комерційний порт Дукм став ціллю двох безпілотників, а нафтовий танкер був атакований приблизно за п'ять морських миль від узбережжя Масандама.

Нафтовий танкер атаковано в Оманській затоці, загинув член екіпажу02.03.26, 13:30 • 6240 переглядiв

Також повідомлялося про атаку Ірану на авіабазу в Бахрейні.

Рано у вівторок іранське державне телебачення зачитало заяву воєнізованої Революційної гвардії країни, у якій йдеться про те, що вона здійснила ракетну атаку та атаку безпілотниками, спрямовану на авіабазу в Бахрейні.

Пізніше, у вівторок вдень, у Бахрейні також лунали сирени, на тлі того, як очікувалася нова атака Ірану.

Американський танкер у порту Бахрейну зазнав ракетного удару під час масованої іранської атаки02.03.26, 17:36 • 6944 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Енергетика
Повітряна тривога
Ассошіейтед Прес
Вашингтон
Тегеран
Бахрейн
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Іран