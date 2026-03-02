Американський танкер у порту Бахрейну зазнав ракетного удару під час масованої іранської атаки

$43.100.11
15:00
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану
2 березня, 07:24
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІ
2 березня, 07:29
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень
2 березня, 09:00
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
11:52
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
13:28
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
13:28
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
11:52
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19
Топ культових горорів: класика, яка не старіє
27 лютого, 20:06
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом
27 лютого, 16:38
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Музикант
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну
15:14
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
13:09
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
12:03
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
28 лютого, 09:42
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
27 лютого, 18:52
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Airbus A380

Американський танкер у порту Бахрейну зазнав ракетного удару під час масованої іранської атаки

Київ • УНН

 Київ • УНН

Танкер Stena Imperative, що забезпечує пальним ВМС США, був уражений двома снарядами в порту Бахрейну. Це сталося під час масованої іранської атаки, яку Бахрейн відбив, перехопивши 70 ракет та 59 безпілотників.

Американський танкер у порту Бахрейну зазнав ракетного удару під час масованої іранської атаки

У понеділок вранці комерційне судно під прапором США було уражене двома снарядами безпосередньо під час швартування в порту Бахрейну, що спричинило пожежу та екстрену евакуацію екіпажу. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

За даними аналітиків компанії Kpler, ціллю став танкер Stena Imperative, який задіяний у Програмі безпеки танкерів ВМС США для забезпечення пальним американських військових під час конфліктів. Цей інцидент може стати першим зафіксованим прямим ударом Ірану по судну даної категорії.

Деталі атаки на судно та стан моряків

Британське управління морських торговельних операцій повідомило, що два невідомі снаряди влучили в танкер на території Арабського суднобудівного та ремонтному заводу.

Іран має можливість атакувати низку країн ЄС, де є американські бази, а також Україну02.03.26, 16:22 • 3136 переглядiв

Пожежу на борту вдалося оперативно загасити зусиллями екіпажу та портових служб, наразі всі моряки перебувають у безпеці, а влада проводить детальне розслідування обставин нападу. Судно залишається пришвартованим у порту для оцінки технічних пошкоджень, поки військові експерти встановлюють тип застосованого озброєння.

Масований обстріл та робота систем ППО Бахрейну

Атака на американський танкер відбулася на тлі безпрецедентної хвилі іранських ударів по островному королівству, під час якої сили протиракетної оборони успішно перехопили 70 балістичних ракет та 59 безпілотників. Національний комунікаційний центр Бахрейну підтвердив, що країна відбила масовану атаку, проте ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою через аналогічні інциденти біля узбережжя Об’єднаних Арабських Еміратів.

Загроза для міжнародного судноплавства в регіоні

Морська влада закликає всі торговельні судна, що курсують між Іраном та Аравійським півостровом, до максимальної обережності та негайного повідомлення про будь-яку підозрілу активність.

Систематичні напади на цивільний флот, особливо на судна, пов’язані з оборонним сектором США, ставлять під загрозу стабільність глобальних енергетичних маршрутів. Подальша ескалація в Арабській затоці може змусити міжнародних перевізників повністю змінити логістичні схеми через неконтрольований ракетний терор з боку Тегерана.

У Катарі припиняють виробництво СПГ після атаки іранських дронів, по регіону повідомляють про нові удари і перехоплені безпілотники02.03.26, 14:43 • 3208 переглядiв

Степан Гафтко

Світ