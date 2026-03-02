Американський танкер у порту Бахрейну зазнав ракетного удару під час масованої іранської атаки
Танкер Stena Imperative, що забезпечує пальним ВМС США, був уражений двома снарядами в порту Бахрейну. Це сталося під час масованої іранської атаки, яку Бахрейн відбив, перехопивши 70 ракет та 59 безпілотників.
У понеділок вранці комерційне судно під прапором США було уражене двома снарядами безпосередньо під час швартування в порту Бахрейну, що спричинило пожежу та екстрену евакуацію екіпажу. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
За даними аналітиків компанії Kpler, ціллю став танкер Stena Imperative, який задіяний у Програмі безпеки танкерів ВМС США для забезпечення пальним американських військових під час конфліктів. Цей інцидент може стати першим зафіксованим прямим ударом Ірану по судну даної категорії.
Деталі атаки на судно та стан моряків
Британське управління морських торговельних операцій повідомило, що два невідомі снаряди влучили в танкер на території Арабського суднобудівного та ремонтному заводу.
Пожежу на борту вдалося оперативно загасити зусиллями екіпажу та портових служб, наразі всі моряки перебувають у безпеці, а влада проводить детальне розслідування обставин нападу. Судно залишається пришвартованим у порту для оцінки технічних пошкоджень, поки військові експерти встановлюють тип застосованого озброєння.
Масований обстріл та робота систем ППО Бахрейну
Атака на американський танкер відбулася на тлі безпрецедентної хвилі іранських ударів по островному королівству, під час якої сили протиракетної оборони успішно перехопили 70 балістичних ракет та 59 безпілотників. Національний комунікаційний центр Бахрейну підтвердив, що країна відбила масовану атаку, проте ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою через аналогічні інциденти біля узбережжя Об’єднаних Арабських Еміратів.
Загроза для міжнародного судноплавства в регіоні
Морська влада закликає всі торговельні судна, що курсують між Іраном та Аравійським півостровом, до максимальної обережності та негайного повідомлення про будь-яку підозрілу активність.
Систематичні напади на цивільний флот, особливо на судна, пов’язані з оборонним сектором США, ставлять під загрозу стабільність глобальних енергетичних маршрутів. Подальша ескалація в Арабській затоці може змусити міжнародних перевізників повністю змінити логістичні схеми через неконтрольований ракетний терор з боку Тегерана.
