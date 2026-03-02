Іран має можливість атакувати низку країн ЄС, де є американські бази, а також Україну

$43.100.11
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 1928 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 1220 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 4300 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 10808 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 19514 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 14491 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39029 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 71937 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 66320 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
Популярнi новини
Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів2 березня, 05:15 • 11927 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану2 березня, 07:24 • 28694 перегляди
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІVideo2 березня, 07:29 • 8324 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo09:00 • 17166 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 12051 перегляди
Публікації
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 4470 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 12288 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 19514 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 131254 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 136844 перегляди
УНН Lite
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 4038 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 6500 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 71452 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 69045 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 64245 перегляди
The Guardian

Іран має можливість атакувати низку країн ЄС, де є американські бази, а також Україну

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Іран продемонстрував здатність атакувати цілі на відстані до 2000 км, що ставить під удар Україну, Молдову та країни НАТО з базами США. Ракети, такі як Khorramshahr, можуть досягати американських військових баз у Європі.

Іран має можливість атакувати низку країн ЄС, де є американські бази, а також Україну
Фото: Emad

На тлі масштабної ескалації на Близькому Сході Тегеран продемонстрував здатність атакувати цілі на відстані до 2000 км, що автоматично ставить під удар територію України, Молдови, а також членів НАТО – Грецію, Болгарію та Румунію, де є бази США. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Використовуючи потужний арсенал балістичних ракет, серед яких особливу небезпеку становить Khorramshahr із бойовою частиною у 1800 кг, Іран здатен досягати американських військових баз у Європі. Поточна активність іранських збройних сил, які вже випустили сотні ракет по сусідніх державах та атакували британську базу на Кіпрі, підтверджує готовність режиму до транскордонних ударів далекої дії.

Далекобійний арсенал Тегерана та ризики для європейських столиць

Основним інструментом іранського залякування є ракети середньої дальності Sejjil, Ghadr та Emad, які здатні доправляти бойові частини вагою до 850 кг на відстань до 2000 км.

Однак найбільше занепокоєння викликає ракета Khorramshahr: за умови зменшення ваги бойового заряду її радіус дії може зростати до 3000 км. У такому разі в зоні ураження опиняється значна частина Західної та Центральної Європи, включно з такими столицями, як Берлін та Рим, що кардинально змінює архітектуру безпеки на континенті.

Наслідки масованих атак та загроза американським базам

За час останніх конфліктів Іран уже застосував понад 771 балістичну ракету та 906 дронів, інтенсивність використання яких лише зростає. Розташування іранських пускових установок на північному заході країни дозволяє Тегерану тримати під прицілом стратегічні об'єкти США в Румунії та Болгарії.

Фото: Emad
Фото: Emad

Здатність іранської зброї долати великі відстані та нести надпотужні заряди перетворює регіональний конфлікт на загрозу глобального масштабу, де Україна та її європейські сусіди стають потенційними цілями для іранського ракетного терору.

Близький Схід прокинувся від хвилі нових ударів - що потрібно знати02.03.26, 08:22 • 7386 переглядiв

Степан Гафтко

