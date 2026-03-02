Іран має можливість атакувати низку країн ЄС, де є американські бази, а також Україну
Київ • УНН
Іран продемонстрував здатність атакувати цілі на відстані до 2000 км, що ставить під удар Україну, Молдову та країни НАТО з базами США. Ракети, такі як Khorramshahr, можуть досягати американських військових баз у Європі.
На тлі масштабної ескалації на Близькому Сході Тегеран продемонстрував здатність атакувати цілі на відстані до 2000 км, що автоматично ставить під удар територію України, Молдови, а також членів НАТО – Грецію, Болгарію та Румунію, де є бази США. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Використовуючи потужний арсенал балістичних ракет, серед яких особливу небезпеку становить Khorramshahr із бойовою частиною у 1800 кг, Іран здатен досягати американських військових баз у Європі. Поточна активність іранських збройних сил, які вже випустили сотні ракет по сусідніх державах та атакували британську базу на Кіпрі, підтверджує готовність режиму до транскордонних ударів далекої дії.
Далекобійний арсенал Тегерана та ризики для європейських столиць
Основним інструментом іранського залякування є ракети середньої дальності Sejjil, Ghadr та Emad, які здатні доправляти бойові частини вагою до 850 кг на відстань до 2000 км.
Однак найбільше занепокоєння викликає ракета Khorramshahr: за умови зменшення ваги бойового заряду її радіус дії може зростати до 3000 км. У такому разі в зоні ураження опиняється значна частина Західної та Центральної Європи, включно з такими столицями, як Берлін та Рим, що кардинально змінює архітектуру безпеки на континенті.
Наслідки масованих атак та загроза американським базам
За час останніх конфліктів Іран уже застосував понад 771 балістичну ракету та 906 дронів, інтенсивність використання яких лише зростає. Розташування іранських пускових установок на північному заході країни дозволяє Тегерану тримати під прицілом стратегічні об'єкти США в Румунії та Болгарії.
Здатність іранської зброї долати великі відстані та нести надпотужні заряди перетворює регіональний конфлікт на загрозу глобального масштабу, де Україна та її європейські сусіди стають потенційними цілями для іранського ракетного терору.
Близький Схід прокинувся від хвилі нових ударів - що потрібно знати02.03.26, 08:22 • 7386 переглядiв