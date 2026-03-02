Иран имеет возможность атаковать ряд стран ЕС, где есть американские базы, а также Украину

$43.100.11
50.870.16
ukenru
14:18 • 468 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 2118 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 1340 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 4488 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 10884 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 19624 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 14537 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 39058 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 71973 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 66348 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.4м/с
60%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 12107 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 28897 просмотра
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИVideo2 марта, 07:29 • 8478 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 17367 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 12360 просмотра
публикации
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 4576 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 12363 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 19599 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 131295 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 136884 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Александр Сырский
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 4106 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 6578 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 71490 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 69084 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 64283 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Хранитель

Иран имеет возможность атаковать ряд стран ЕС, где есть американские базы, а также Украину

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Иран продемонстрировал способность атаковать цели на расстоянии до 2000 км, что ставит под удар Украину, Молдову и страны НАТО с базами США. Ракеты, такие как Khorramshahr, могут достигать американских военных баз в Европе.

Иран имеет возможность атаковать ряд стран ЕС, где есть американские базы, а также Украину
Фото: Emad

На фоне масштабной эскалации на Ближнем Востоке Тегеран продемонстрировал способность атаковать цели на расстоянии до 2000 км, что автоматически ставит под удар территорию Украины, Молдовы, а также членов НАТО – Грецию, Болгарию и Румынию, где есть базы США. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Используя мощный арсенал баллистических ракет, среди которых особую опасность представляет Khorramshahr с боевой частью в 1800 кг, Иран способен достигать американских военных баз в Европе. Текущая активность иранских вооруженных сил, которые уже выпустили сотни ракет по соседним государствам и атаковали британскую базу на Кипре, подтверждает готовность режима к трансграничным ударам дальнего действия.

Дальнобойный арсенал Тегерана и риски для европейских столиц

Основным инструментом иранского запугивания являются ракеты средней дальности Sejjil, Ghadr и Emad, которые способны доставлять боевые части весом до 850 кг на расстояние до 2000 км.

Однако наибольшее беспокойство вызывает ракета Khorramshahr: при условии уменьшения веса боевого заряда ее радиус действия может возрастать до 3000 км. В таком случае в зоне поражения оказывается значительная часть Западной и Центральной Европы, включая такие столицы, как Берлин и Рим, что кардинально меняет архитектуру безопасности на континенте.

Последствия массированных атак и угроза американским базам

За время последних конфликтов Иран уже применил более 771 баллистическую ракету и 906 дронов, интенсивность использования которых только возрастает. Расположение иранских пусковых установок на северо-западе страны позволяет Тегерану держать под прицелом стратегические объекты США в Румынии и Болгарии.

Фото: Emad
Фото: Emad

Способность иранского оружия преодолевать большие расстояния и нести сверхмощные заряды превращает региональный конфликт в угрозу глобального масштаба, где Украина и ее европейские соседи становятся потенциальными целями для иранского ракетного террора.

Ближний Восток проснулся от волны новых ударов - что нужно знать02.03.26, 08:22 • 7394 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Рим
НАТО
Греция
Болгария
Румыния
Украина
Иран
Молдова
Берлин