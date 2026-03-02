Иран имеет возможность атаковать ряд стран ЕС, где есть американские базы, а также Украину

Фото: Emad

На фоне масштабной эскалации на Ближнем Востоке Тегеран продемонстрировал способность атаковать цели на расстоянии до 2000 км, что автоматически ставит под удар территорию Украины, Молдовы, а также членов НАТО – Грецию, Болгарию и Румынию, где есть базы США. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Используя мощный арсенал баллистических ракет, среди которых особую опасность представляет Khorramshahr с боевой частью в 1800 кг, Иран способен достигать американских военных баз в Европе. Текущая активность иранских вооруженных сил, которые уже выпустили сотни ракет по соседним государствам и атаковали британскую базу на Кипре, подтверждает готовность режима к трансграничным ударам дальнего действия.

Дальнобойный арсенал Тегерана и риски для европейских столиц

Основным инструментом иранского запугивания являются ракеты средней дальности Sejjil, Ghadr и Emad, которые способны доставлять боевые части весом до 850 кг на расстояние до 2000 км.

Однако наибольшее беспокойство вызывает ракета Khorramshahr: при условии уменьшения веса боевого заряда ее радиус действия может возрастать до 3000 км. В таком случае в зоне поражения оказывается значительная часть Западной и Центральной Европы, включая такие столицы, как Берлин и Рим, что кардинально меняет архитектуру безопасности на континенте.

Последствия массированных атак и угроза американским базам

За время последних конфликтов Иран уже применил более 771 баллистическую ракету и 906 дронов, интенсивность использования которых только возрастает. Расположение иранских пусковых установок на северо-западе страны позволяет Тегерану держать под прицелом стратегические объекты США в Румынии и Болгарии.

Способность иранского оружия преодолевать большие расстояния и нести сверхмощные заряды превращает региональный конфликт в угрозу глобального масштаба, где Украина и ее европейские соседи становятся потенциальными целями для иранского ракетного террора.

