Конфлікт на Близькому Сході призвів до різкого стрибка цін на нафту через ризики втрати обсягів та проблем з транзитом. Це може спричинити подорожчання пального в Україні.

Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців

Збройний конфлікт на Близькому Сході вже спровокував різкий стрибок цін на нафту. Для України це означає потенційне подорожчання пального та тиск на ціни. Про це в коментарі для УНН розповів ексречник НАК "Нафтогаз України" у Львівській області Віктор Гальчинський.

Чому ринок так різко відреагував?

Експерт пояснює: ринок реагує не лише на сам факт бойових дій, а на ризики втрати величезних обсягів нафти та проблеми з транзитом.

Конфлікт охоплює країни з одними з найбільших у світі запасів нафти. Це Іран, Саудівська Аравія, Емірати, Ірак, Кувейт. Ми говоримо про колосальні обсяги. Якщо через війну ці поставки будуть обмежені або заблоковані, ринок миттєво реагує зростанням ціни 

– пояснив Гальчинський.

Другий фактор - Ормузька протока, через яку проходить значна частина світового нафтового транзиту.

Йдеться не лише про саму нафту, а про її експорт через Ормузьку протоку, через яку проходить 27% нафти. Це ключова артерія світового ринку. Якщо її блокують ракетними ударами чи атаками дронів по танкерах – це автоматично піднімає котирування. Навіть сам ризик такого сценарію штовхає ціну вгору 

- зазначив він.

За словами експерта, на вихідних протока фактично була частково заблокована, але з початком торгів рух суден відновився, що дещо стабілізувало ситуацію.

Чи може барель коштувати 100–150 доларів?

На сьогодні барель коштує близько приблизно 76 доларів, хоча нещодавно ціна наближалася до 80. Однак сценарій стрімкого зростання до 100–150 доларів не виключається.

Таке можливо з двох причин. Перше – якщо Іран продовжить фактично блокувати Ормузьку протоку ракетними ударами, не флотом, а саме повітряними атаками. Друге – якщо конфлікт затягнеться більше ніж на тиждень-два і збережеться висока інтенсивність обміну ударами 

– пояснив Гальчинський.

Він звертає увагу на удари по нафтопереробній інфраструктурі регіону.

Іран атакував нафтопереробні та газопереробні потужності Саудівської Аравії. Це сигнал, що фактор виведення з ладу нафтовидобувної і нафтопереробної промисловості Близького Сходу всерйоз розглядається. Якщо удари будуть успішними і тривалими, через місяць може просто не бути що транспортувати 

- зазначив експерт.

Чи виграє росія від високих цін?

На перший погляд, зростання ціни мало б бути вигідним для росії як експортера. Але, за словами Гальчинського, ситуація для москви не така однозначна.

У них був би шанс знімати максимальні дивіденди з високої ціни. Але вони самі ж його втратили. Найефективніше працюють так звані кінетичні санкції - удари по нафтотерміналах і логістичних вузлах. Плюс санкційні обмеження, тіньовий флот, дисконти. Нафта є, але транспортувати її складно, а продавати доводиться зі знижкою 

- пояснив він.

Експерт додає: через війну росія втратила можливість повноцінно скористатися кон’юнктурою.

Що це означає для українців?

Найбільше українців хвилює практичне питання - коли і як це відчує їхній гаманець.

Україна імпортує більшість нафтопродуктів. Тому глобальний стрибок цін на нафту рано чи пізно вплине і на наш ринок. Не одразу, бо запаси сформовані, ринок працює. Але у довгостроковій перспективі - два-три місяці - це може відобразитися в цінах на заправках 

- зазначив Гальчинський.

Він підкреслює, що продавці пального закладатимуть ризики у ціни, навіть якщо закупівлі були здійснені раніше.

Частина гравців може спробувати поспекулювати, але попит і пропозиція зазвичай вирівнюють ситуацію. У нас ринок більш-менш сформований. Тому різкого стрибка "завтра зранку" чекати не варто, але тенденція до поступового зростання можлива 

- пояснив експерт.

Чи можливе падіння цін у майбутньому?

Гальчинський також окреслив протилежний сценарій: якщо режим в Ірані зміниться, а санкційні країни на кшталт Венесуели та Ірану повернуться на ринок.

Якщо Іран стане світською державою і зможе повноцінно експортувати, а Венесуела модернізує свою галузь, пропозиція зросте. Якщо ці країни не приєднаються до ОПЕК, виникне конкуренція, яка може знизити ціну. Але це питання не місяців, а років 

- зазначив він.

Підсумовуючи, експерт наголошує: нинішній стрибок цін - це реакція на ризики, а не на реальний дефіцит. Однак якщо конфлікт затягнеться або буде зруйнована видобувна інфраструктура, українські споживачі відчують це у вигляді дорожчого пального, а згодом - і в цінах на товари та послуги.

Аналітики очікують, що ціни на нафту залишаться високими найближчими днями на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході, оцінюючи вплив на постачання, особливо на поставки через Ормузьку протоку, через яку проходить понад 20% світового обсягу нафти.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаСвіт
