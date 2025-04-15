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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19055 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132821 перегляди

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14 квітня, 11:31 • 124906 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127664 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191914 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76746 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163995 перегляди

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Новини по темi

Нафта дорожчає на тлі потенційних винятків з мит ​​на автомобілі в США та зростання імпорту нафти Китаєм

Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.

Економіка • 06:25 • 852 перегляди

Ціни на нафту знизилися на тлі загострення Трампом торгової війни з Китаєм

Ціни на нафту знизились після того, як Трамп посилив торгову війну з Китаєм, незважаючи на оголошення про 90-денну паузу в митах. Китай вже запровадив мита у 84% на товари з США.

Економіка • 10 квітня, 07:16 • 10588 перегляди

Ціни на нафту впали до мінімуму з 2021 року через загострення торговельної війни між США та Китаєм - Reuters

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня з лютого 2021 року через побоювання щодо попиту на тлі торговельної війни США та Китаю. Очікується надлишок нафти на ринку через збільшення видобутку ОПЕК+.

Економіка • 9 квітня, 07:40 • 6617 перегляди

Поставки нафти з росії впали до найнижчого рівня за місяць - Bloomberg

Поставки нафти з рф впали до 3,23 млн барелів на день. Москва обходить санкції, доставляючи нафту до Індії та Китаю, перевантажуючи її з судна на судно.

Економіка • 8 квітня, 14:04 • 10059 перегляди

Goldman Sachs не виключає падіння ціни на нафту Brent нижче $40 за барель

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. прогнозують падіння ціни на нафту Brent до трохи нижче 40 доларів за барель до кінця 2026 року. Це пов'язано з уповільненням зростання ВВП та відмовою від скорочення видобутку ОПЕК+.

Економіка • 8 квітня, 11:54 • 10108 перегляди

Ціни на нафту падають на тлі побоювань рецесії внаслідок торгового протистояння США та Китаю

Ціни на нафту WTI впали через ескалацію торгової напруженості між США та Китаєм, що викликає побоювання рецесії та зниження попиту. ОПЕК+ прискорила збільшення видобутку.

Економіка • 7 квітня, 08:22 • 11460 перегляди

Мита Трампа: ціни на нафту обвалились до рекордно низького рівня з літа 2022 року - Reuters

Ф'ючерси на Brent впали на 6,58%, WTI – на 7,07%. Падіння сталось після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток нафти та оголошення Трампом про нові мита.

Економіка • 4 квітня, 02:26 • 4934 перегляди

Ціни на нафту майже не змінилися на тлі очікування оголошення про мита США

Нафта Brent торгується нижче 75 доларів за барель. Трейдери очікують оголошення про митні заходи від президента США Дональда Трампа.

Економіка • 2 квітня, 12:46 • 14948 перегляди

Нафта дорожчає на тлі очікувань дій Трампа щодо російської нафти та Ірану

Ціни на нафту зросли через побоювання інвесторів після погроз Трампа ввести вторинні мита на російську нафту та попереджень Ірану. Аналітики вважають, що Трамп може не виконати свої погрози.

Економіка • 31 березня, 14:17 • 45665 перегляди

Нафта дешевшає на тлі погрози Трампа санкціями проти рф

Ринок реагує на неоднозначні заяви Трампа щодо можливих санкцій проти російської нафти. Ціна Brent впала до $72 за барель після його слів.

Економіка • 31 березня, 05:52 • 12629 перегляди

Нафта дорожчає третій тиждень на тлі тиску на Венесуелу та Іран

Нафта дорожчає третій тиждень поспіль через тиск США на Венесуелу та Іран. Інвестори побоюються, що торгова війна може стримати попит, але запаси нафти в США впали.

Економіка • 28 березня, 16:52 • 36669 перегляди

Ціни на нафту зростають на тлі санкцій США проти Ірану та переговорів щодо припинення вогню в Україні

Ціни на нафту зростають через санкції США проти Ірану та можливі зміни в постачанні через переговори України та росії. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до $72,2 за барель.

Економіка • 24 березня, 08:25 • 23204 перегляди

Споживання бензину в Україні знизилося на 20%, скрапленого газу на 40% - експерт

За останні 3 роки ринок пального в Україні зазнав втрат. Споживання бензину впало на 20%, дизелю на 10-12%, а газу на майже 40%.

Економіка • 14 березня, 12:06 • 11096 перегляди

Нафта дорожчає на тлі санкцій США проти Ірану та росії

США посилили санкції проти нафтової галузі Ірану та обмежили оплату енергоносіїв з рф. Brent піднялася вище 70 доларів за барель, WTI коштує близько 67 доларів.

Економіка • 14 березня, 06:59 • 16263 перегляди

Ціни на нафту падають на тлі напруги через невизначеність з митами США

Ціни на нафту Brent та WTI знизились на 0,4-0,5% через торгові війни та збільшення видобутку ОПЕК+. США вивчають можливість послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору в обмін на припинення війни.

Економіка • 10 березня, 07:39 • 17667 перегляди

Ціни на нафту впали: в чому проблема

Ціни на нафту Brent та WTI знижуються через економічну невизначеність та нові тарифні загрози США. ОПЕК+ розглядає можливість зміни обсягів видобутку на тлі скасування ліцензії Chevron у Венесуелі.

Економіка • 28 лютого, 10:17 • 110336 перегляди

Ціни на нафту незначно змінилася після збільшення запасів у США

Нафта Brent торгується близько $76,31 за барель на тлі зростання запасів у США на 3,34 млн барелів. Ситуацію ускладнює скорочення поставок з Казахстану через атаку на трубопровід.

Економіка • 20 лютого, 12:46 • 24105 перегляди

Нафта подорожчала на тлі перебоїв із постачаннями з Казахстану

Ціни на нафту Brent зросли на 0,2% після атаки безпілотників на насосну станцію в росії. Експерти прогнозують обмежене зростання через очікуване збільшення поставок від ОПЕК+ та росії.

Економіка • 18 лютого, 08:05 • 24155 перегляди

Зеленський буде порушувати питання зниження цін на нафту під час візиту в Саудівську Аравію

Президент України під час візиту до Саудівської Аравії обговорить питання зниження цін на нафту. Зеленський вважає, що найбільший вплив у цьому питанні має президент США Дональд Трамп.

Економіка • 17 лютого, 14:01 • 26459 перегляди

Нафта дорожчає на занепокоєннях щодо поставок, мита Трампа стримують зростання

Ціни на нафту Brent та WTI зросли на 1,3% через обмеження поставок російської та іранської нафти. Нові американські мита на сталь та алюміній можуть сповільнити зростання світової економіки та попит на нафту.

Економіка • 11 лютого, 11:03 • 20914 перегляди

Нафта дешевшає на тлі даних про американські запаси нафти та митної війни між Китаєм і США

Ціни на нафту знизились через зростання запасів у США та побоювання щодо нової торгової війни між США та Китаєм. Ситуацію ускладнює відновлення Трампом санкцій проти експорту іранської нафти.

Економіка • 5 лютого, 10:38 • 23989 перегляди

Ціни на нафту зросли на тлі запровадження мит Трампом

Ціни на нафту WTI та Brent зросли після введення Трампом нових торгових мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Канадські енергоносії обкладатимуться 10% митом, мексиканські - 25%.

Економіка • 3 лютого, 08:53 • 33245 перегляди

Нафтові ціни завмерли в очікуванні ясності щодо мит Трампа для Канади та Мексики

Ціни на нафту Brent та WTI майже не змінилися через очікування нових мит США для Канади та Мексики. Ринки також очікують зустріч ОПЕК+ на тлі закликів Трампа знизити ціни на нафту.

Економіка • 30 січня, 08:49 • 28140 перегляди

Санкції США призвели до сповільнення торгівлі російською нафтою в Азії

Через нові санкції США зросла вартість фрахту танкерів для російської нафти, що призвело до цінового розриву в Китаї. Індія та Китай скорочують закупівлі російської нафти на березень через підвищені транспортні витрати.

Новини Світу • 28 січня, 10:46 • 31110 перегляди

Нафта дешевшає на тлі повторного заклику Трампа до ОПЕК знизити ціни

Нафта Brent впала до $77,97 після заклику Трампа до ОПЕК знизити ціни для послаблення росії. Трамп погрожує санкціями та пропонує зустріч з путіним для обговорення війни в Україні.

Війна • 27 січня, 07:58 • 36708 перегляди

Жодних "мирних планів за 100 днів" не існує в реальності - Єрмак

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що "мирні плани" за 100 днів є російськими інформаційними вкидами. ЗМІ раніше повідомляли про план Трампа щодо завершення війни, який включав відмову України від НАТО.

Війна • 26 січня, 13:17 • 100995 перегляди

США встановили жорсткий дедлайн для Індії щодо російських нафтових танкерів

США вимагає від Індії розвантажити російські танкери з нафтою до 27 лютого та завершити фінансові операції до 12 березня. Індія, найбільший покупець російської нафти, шукає нових постачальників серед країн ОПЕК, США та інших.

Економіка • 25 січня, 16:57 • 91849 перегляди

Келлог: зниження ціни на нафту може стати ключем до завершення війни в Україні

Представник Трампа заявив про стратегію зниження світових цін на нафту для послаблення російської економіки. План передбачає співпрацю з ОПЕК та використання економічних важелів замість військової допомоги.

Новини Світу • 25 січня, 06:50 • 34361 перегляди

Війна в Україні не закінчиться так легко, якщо ціни на нафту не знизять - Трамп

Трамп заявив, що зниження цін на нафту ОПЕК+ є ключем до припинення війни в Україні. На його думку, скорочення нафтових доходів росії змусить путіна зупинити військові дії.

Війна • 24 січня, 18:39 • 74323 перегляди

Ціни на нафту закінчують тиждень зниженням під впливом енергетичної політики Трампа

Нафта Brent і WTI демонструють тижневе падіння на 3-4% після заяв Трампа про збільшення видобутку в США. Президент вимагає від ОПЕК і Саудівської Аравії знизити ціни та збільшити інвестиції в США.

Економіка • 24 січня, 12:29 • 28188 перегляди