Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.
Ціни на нафту знизились після того, як Трамп посилив торгову війну з Китаєм, незважаючи на оголошення про 90-денну паузу в митах. Китай вже запровадив мита у 84% на товари з США.
Ціни на нафту впали до найнижчого рівня з лютого 2021 року через побоювання щодо попиту на тлі торговельної війни США та Китаю. Очікується надлишок нафти на ринку через збільшення видобутку ОПЕК+.
Поставки нафти з рф впали до 3,23 млн барелів на день. Москва обходить санкції, доставляючи нафту до Індії та Китаю, перевантажуючи її з судна на судно.
Аналітики Goldman Sachs Group Inc. прогнозують падіння ціни на нафту Brent до трохи нижче 40 доларів за барель до кінця 2026 року. Це пов'язано з уповільненням зростання ВВП та відмовою від скорочення видобутку ОПЕК+.
Ціни на нафту WTI впали через ескалацію торгової напруженості між США та Китаєм, що викликає побоювання рецесії та зниження попиту. ОПЕК+ прискорила збільшення видобутку.
Ф'ючерси на Brent впали на 6,58%, WTI – на 7,07%. Падіння сталось після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток нафти та оголошення Трампом про нові мита.
Нафта Brent торгується нижче 75 доларів за барель. Трейдери очікують оголошення про митні заходи від президента США Дональда Трампа.
Ціни на нафту зросли через побоювання інвесторів після погроз Трампа ввести вторинні мита на російську нафту та попереджень Ірану. Аналітики вважають, що Трамп може не виконати свої погрози.
Ринок реагує на неоднозначні заяви Трампа щодо можливих санкцій проти російської нафти. Ціна Brent впала до $72 за барель після його слів.
Нафта дорожчає третій тиждень поспіль через тиск США на Венесуелу та Іран. Інвестори побоюються, що торгова війна може стримати попит, але запаси нафти в США впали.
Ціни на нафту зростають через санкції США проти Ірану та можливі зміни в постачанні через переговори України та росії. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до $72,2 за барель.
За останні 3 роки ринок пального в Україні зазнав втрат. Споживання бензину впало на 20%, дизелю на 10-12%, а газу на майже 40%.
США посилили санкції проти нафтової галузі Ірану та обмежили оплату енергоносіїв з рф. Brent піднялася вище 70 доларів за барель, WTI коштує близько 67 доларів.
Ціни на нафту Brent та WTI знизились на 0,4-0,5% через торгові війни та збільшення видобутку ОПЕК+. США вивчають можливість послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору в обмін на припинення війни.
Ціни на нафту Brent та WTI знижуються через економічну невизначеність та нові тарифні загрози США. ОПЕК+ розглядає можливість зміни обсягів видобутку на тлі скасування ліцензії Chevron у Венесуелі.
Нафта Brent торгується близько $76,31 за барель на тлі зростання запасів у США на 3,34 млн барелів. Ситуацію ускладнює скорочення поставок з Казахстану через атаку на трубопровід.
Ціни на нафту Brent зросли на 0,2% після атаки безпілотників на насосну станцію в росії. Експерти прогнозують обмежене зростання через очікуване збільшення поставок від ОПЕК+ та росії.
Президент України під час візиту до Саудівської Аравії обговорить питання зниження цін на нафту. Зеленський вважає, що найбільший вплив у цьому питанні має президент США Дональд Трамп.
Ціни на нафту Brent та WTI зросли на 1,3% через обмеження поставок російської та іранської нафти. Нові американські мита на сталь та алюміній можуть сповільнити зростання світової економіки та попит на нафту.
Ціни на нафту знизились через зростання запасів у США та побоювання щодо нової торгової війни між США та Китаєм. Ситуацію ускладнює відновлення Трампом санкцій проти експорту іранської нафти.
Ціни на нафту WTI та Brent зросли після введення Трампом нових торгових мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Канадські енергоносії обкладатимуться 10% митом, мексиканські - 25%.
Ціни на нафту Brent та WTI майже не змінилися через очікування нових мит США для Канади та Мексики. Ринки також очікують зустріч ОПЕК+ на тлі закликів Трампа знизити ціни на нафту.
Через нові санкції США зросла вартість фрахту танкерів для російської нафти, що призвело до цінового розриву в Китаї. Індія та Китай скорочують закупівлі російської нафти на березень через підвищені транспортні витрати.
Нафта Brent впала до $77,97 після заклику Трампа до ОПЕК знизити ціни для послаблення росії. Трамп погрожує санкціями та пропонує зустріч з путіним для обговорення війни в Україні.
Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що "мирні плани" за 100 днів є російськими інформаційними вкидами. ЗМІ раніше повідомляли про план Трампа щодо завершення війни, який включав відмову України від НАТО.
США вимагає від Індії розвантажити російські танкери з нафтою до 27 лютого та завершити фінансові операції до 12 березня. Індія, найбільший покупець російської нафти, шукає нових постачальників серед країн ОПЕК, США та інших.
Представник Трампа заявив про стратегію зниження світових цін на нафту для послаблення російської економіки. План передбачає співпрацю з ОПЕК та використання економічних важелів замість військової допомоги.
Трамп заявив, що зниження цін на нафту ОПЕК+ є ключем до припинення війни в Україні. На його думку, скорочення нафтових доходів росії змусить путіна зупинити військові дії.
Нафта Brent і WTI демонструють тижневе падіння на 3-4% після заяв Трампа про збільшення видобутку в США. Президент вимагає від ОПЕК і Саудівської Аравії знизити ціни та збільшити інвестиції в США.