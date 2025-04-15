Нафтові ціни завмерли в очікуванні ясності щодо мит Трампа для Канади та Мексики

Ціни на нафту Brent та WTI майже не змінилися через очікування нових мит США для Канади та Мексики. Ринки також очікують зустріч ОПЕК+ на тлі закликів Трампа знизити ціни на нафту.