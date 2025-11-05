ukenru
Ціни на нафту знизилися на тлі спаду на ринках та сильного тиску на долар

Київ • УНН

 • 1642 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI впали на тлі загального спаду на фінансових ринках та зміцнення долара США. Інвестори оцінювали перспективи постачання та зростання запасів нафти в США.

Ціни на нафту знизилися на тлі спаду на ринках та сильного тиску на долар

Ціни на нафту в середу знизилися на тлі загального спаду на фінансових ринках та зміцнення долара США, тоді як інвестори оцінювали перспективи постачання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 04:08 за Гринвічем (06:08 за Києвом) знизилися на 6 центів, або 0,1%, до $64,38 за барель, досягнувши майже двотижневого мінімуму на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 10 центів, або на 0,17%, до $60,46.

Аналітики ANZ у своїй клієнтській записці в середу відзначили, що через небажання інвесторів ризикувати, ринкові настрої на всіх ринках стали змінюватися, і в середу азійські акції впали, а волатильність досягла рівнів, що не спостерігалися з квітня, після того як вчорашній розпродаж на Волл-стріт, спровокований технологічними активами, привернув увагу до підвищених оцінок.

Індекс долара США, який вимірює курс цієї валюти щодо євро і фунта стерлінгів, а також до єни та трьох інших валют, залишився на рівні тримісячного максимуму, чому сприяли розбіжності в Раді керуючих Федеральної резервної системи, що вказує на низьку ймовірність зниження процентної ставки на наступному засіданні.

Зміцнення долара робить нафту, деноміновану в доларах, дорожчою для власників інших валют, що може вплинути на попит. Зниження відсоткової ставки США зазвичай стимулює попит.

"Ціни на сиру нафту знижуються... оскільки настрої щодо ризику різко змінилися на негативні, що призвело до зростання курсу долара США як активу-притулку. Обидва ці фактори чинили тиск на ціни на сиру нафту", - зазначив аналітик IG Market Тоні Сікамор у своєму дописі.

Ціни також були під тиском після того, як Американський інститут нафти повідомив про збільшення запасів нафти в США на тижні, що закінчився 31 жовтня, повідомили джерела з посиланням на дані API, опубліковані у вівторок.

Побоювання щодо пропозиції продовжували чинити тиск на ціни. ОПЕК+ в неділю домовилася про збільшення видобутку на 137 000 барелів на добу у грудні. Група вирішила призупинити подальше збільшення видобутку у першому кварталі 2026 року. Однак, як зазначають аналітики LSEG, це призупинення "навряд чи надасть істотну підтримку цінам у листопаді та грудні".

ОПЕК+ готується до помірного підвищення видобутку нафти у грудні – Вloomberg02.11.25, 15:31 • 3856 переглядiв

Сама ОПЕК збільшила видобуток лише на 30 000 барелів на добу у жовтні проти 330 000 барелів на добу місяцем раніше, оскільки раніше узгоджене збільшення видобутку ОПЕК+ було нівельовано зниженням видобутку в Нігерії, Лівії та Венесуелі.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Brent
ОПЕК
Венесуела
Нігерія
Лівія
Сполучені Штати Америки