ОПЕК+ готується до помірного підвищення видобутку нафти у грудні – Вloomberg

$42.080.01
48.980.00
ukenru
14:42 • 996 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
13:45 • 4860 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
10:54 • 15093 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 25987 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 45219 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 74206 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 79020 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 103813 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 93042 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 45219 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Майже тисяча солдатів та 348 БпЛА: у Генштабі озвучили втрати ворога за добу2 листопада, 05:16 • 6520 перегляди
Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітейPhoto2 листопада, 05:43 • 16940 перегляди
Гегсет: відносини США та Китаю ніколи не були кращими2 листопада, 06:01 • 5094 перегляди
Масовий напад з ножем у лондонському поїзді: 10 людей поранено2 листопада, 06:20 • 8252 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, повідомлено про підозруPhoto09:32 • 14867 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
10:54 • 15086 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 25981 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 103811 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 93041 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 97347 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Музикант
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 29941 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 79022 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 97351 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 55978 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 64265 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Нептун (крилата ракета)
Фільм

ОПЕК+ готується до помірного підвищення видобутку нафти у грудні – Вloomberg

Київ • УНН

 • 942 перегляди

ОПЕК+ готується схвалити невелике збільшення видобутку нафти у грудні, що відповідає стратегії поступового відновлення обсягів. Рішення ухвалять на онлайн-засіданні в неділю, попри зниження цін на нафту та санкції проти російських компаній.

ОПЕК+ готується до помірного підвищення видобутку нафти у грудні – Вloomberg

Альянс ОПЕК+ планує схвалити чергове, але невелике збільшення нафтовидобутку у грудні. Делегати організації повідомляють, що рішення буде ухвалено на онлайн-засіданні в неділю, і має на меті обережне повернення групи до ринкових позицій. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Очікується, що члени альянсу на чолі з Саудівською Аравією ратифікують підвищення видобутку приблизно на 137 тисяч барелів на добу. Цей темп відповідає поступовій стратегії ОПЕК+, яка відновлює частину зупиненого два роки тому обсягу у 1,65 мільйона барелів на день.

Засідання проходить у складних умовах: на росію, одного з лідерів альянсу, чиниться дедалі більший тиск через санкції США, запроваджені проти двох її головних нафтових компаній. 

Ціни на нафту знижуються третій місяць поспіль на тлі сильного долара і великої пропозиції31.10.25, 08:33 • 2918 переглядiв

Хоча це тимчасово підтримало ціни, які раніше впали до п’ятимісячного мінімуму, експерти вважають, що реальний вплив санкцій ще зарано оцінювати.

На цьому тлі ціна Brent залишається нижче 65 доларів за барель, а ринок демонструє ознаки надлишку. Деякі аналітики, зокрема Trafigura Group, фіксують накопичення запасів у танкерах, тоді як Міжнародне енергетичне агентство прогнозує перевищення пропозиції над попитом більш ніж на 3 мільйони барелів на добу у поточному кварталі.

"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній 23.10.25, 00:40 • 17486 переглядiв

Попри застереження щодо можливого падіння цін нижче 60 доларів, які висловлюють Goldman Sachs та JPMorgan Chase, ОПЕК+ дотримується курсу на "помірне відновлення видобутку", аргументуючи це стабільними ринковими основами та низьким рівнем запасів.

ОПЕК+ готує невелике підвищення видобутку нафти в грудні – делегати27.10.25, 21:06 • 3959 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
JPMorgan Chase
ОПЕК
Bloomberg
Саудівська Аравія