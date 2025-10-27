ОПЕК+ готує невелике підвищення видобутку нафти в грудні – делегати
Київ • УНН
ОПЕК+ готує помірне збільшення видобутку нафти на 137 тисяч барелів на день у грудні, що є частиною поетапного відновлення обсягів. Це рішення враховує надлишок пропозиції та падіння попиту в Китаї, а також прагнення повернути втрачену частку ринку.
Базовий сценарій ОПЕК+ передбачає помірне відновлення видобутку нафти в грудні, заявили два делегати перед запланованою відеоконференцією 2 листопада. Очікується, що третє щомісячне збільшення складе 137 000 барелів на день, що стане частиною поетапного відновлення обсягів на 1,66 мільйона барелів на день, щоб повернути частку на світовому ринку. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Група, очолювана Саудівською Аравією, поки що працює обережно, враховуючи ознаки надлишку пропозиції та падіння попиту в Китаї
Рішення також може залежати від результатів торговельних переговорів між США та Китаєм.
Ф’ючерси на нафту торгуються близько 66 доларів за барель після зростання на тлі санкцій США проти російських виробників. Дев’ять з десяти опитаних аналітиків очікують підвищення на 137 000 барелів на день, а один прогнозує навіть більше.
Офіційні особи пояснили, що відновлення виробництва спрямоване на повернення частки ринку, втраченої на користь американських сланцевих бурильників. Політичний аспект також відіграє роль: кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман готується відвідати Білий дім 18 листопада, тоді як США закликають до зниження цін на пальне.
Трейдери очікують роз’яснень щодо впливу санкцій США проти "роснефть" та "лукойл", що може вплинути на ринок та стратегію ОПЕК+.
