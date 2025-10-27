ОПЕК+ готує невелике підвищення видобутку нафти в грудні – делегати

$42.000.10
Ексклюзив
14:34 • 19903 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 29500 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 43581 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 36212 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 39979 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 39290 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41851 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36862 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34750 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28555 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
ЄС розглядає "план Б" для України після провалу на саміті з "репараційним кредитом" - Politico27 жовтня, 10:55 • 10043 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 47884 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 32461 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 30540 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 15881 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 16072 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 30707 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 43581 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 95731 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 117608 перегляди
УНН Lite
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога19:31 • 1036 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 32662 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 48093 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 58008 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 68086 перегляди
ОПЕК+ готує невелике підвищення видобутку нафти в грудні – делегати

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

ОПЕК+ готує помірне збільшення видобутку нафти на 137 тисяч барелів на день у грудні, що є частиною поетапного відновлення обсягів. Це рішення враховує надлишок пропозиції та падіння попиту в Китаї, а також прагнення повернути втрачену частку ринку.

ОПЕК+ готує невелике підвищення видобутку нафти в грудні – делегати

Базовий сценарій ОПЕК+ передбачає помірне відновлення видобутку нафти в грудні, заявили два делегати перед запланованою відеоконференцією 2 листопада. Очікується, що третє щомісячне збільшення складе 137 000 барелів на день, що стане частиною поетапного відновлення обсягів на 1,66 мільйона барелів на день, щоб повернути частку на світовому ринку. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Група, очолювана Саудівською Аравією, поки що працює обережно, враховуючи ознаки надлишку пропозиції та падіння попиту в Китаї 

– зазначив один із делегатів. 

Рішення також може залежати від результатів торговельних переговорів між США та Китаєм.

Ф’ючерси на нафту торгуються близько 66 доларів за барель після зростання на тлі санкцій США проти російських виробників. Дев’ять з десяти опитаних аналітиків очікують підвищення на 137 000 барелів на день, а один прогнозує навіть більше.

Нафтовий профіцит набирає обертів: у морі накопичили рекордні 1,4 млрд барелів27.10.25, 19:50 • 2762 перегляди

Офіційні особи пояснили, що відновлення виробництва спрямоване на повернення частки ринку, втраченої на користь американських сланцевих бурильників. Політичний аспект також відіграє роль: кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман готується відвідати Білий дім 18 листопада, тоді як США закликають до зниження цін на пальне.

Трейдери очікують роз’яснень щодо впливу санкцій США проти "роснефть" та "лукойл", що може вплинути на ринок та стратегію ОПЕК+.

Кувейт заявляє, що країни ОПЕК готові збільшити видобуток, якщо це буде необхідно.23.10.25, 23:00 • 3877 переглядiв

Степан Гафтко

Економіка
Енергетика
ОПЕК
Мухаммед ібн Салман
Саудівська Аравія
Кувейт
Китай
Сполучені Штати Америки