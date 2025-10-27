ОПЕК+ готує невелике підвищення видобутку нафти в грудні – делегати

ОПЕК+ готує помірне збільшення видобутку нафти на 137 тисяч барелів на день у грудні, що є частиною поетапного відновлення обсягів. Це рішення враховує надлишок пропозиції та падіння попиту в Китаї, а також прагнення повернути втрачену частку ринку.