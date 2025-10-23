$41.760.01
Кувейт заявляє, що країни ОПЕК готові збільшити видобуток, якщо це буде необхідно.

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Кувейт заявляє про готовність ОПЕК наростити видобуток нафти, якщо попит зросте, особливо після нових санкцій США проти російських енергетичних компаній. Ціна на нафту марки Brent зросла більш ніж на 5%, досягнувши 66 доларів за барель.

Кувейт заявив, що країни ОПЕК готові наростити видобуток нафти, якщо цього вимагатиме попит. Міністр нафти Кувейту Тарек Аль-Румі наголосив, що організація готова відреагувати на ринок, особливо після нових санкцій США проти російських енергетичних компаній, включно з "роснефть" та "лукойл". Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Санкції проти російської енергетики призведуть до зростання цін. Попит на нафту з боку країн, що постраждали від обмежень, переміститься до виробників Перської затоки та регіону в цілому 

– попередив міністр.

На тлі цих подій ціна на нафту марки Brent зросла більш ніж на 5%, до близько 66 доларів за барель, демонструючи найбільше одноденне зростання з початку ізраїльсько-іранського конфлікту 13 червня. Аль-Румі також нагадав, що росія як співголова альянсу ОПЕК+ впливає на постачання нафти та разом із іншими 22 країнами щомісяця відновлює частину зупиненого видобутку обсягом 1,66 млн барелів на день.

Попри це, ринок демонструє ознаки надлишку: запаси на танкерах досягли рекордних рівнів, а Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що у 2026 році світова пропозиція перевищить попит майже на 4 млн барелів на день. Наступне рішення щодо потенційного збільшення видобутку ОПЕК+ ухвалить на зустрічі на початку грудня.

Степан Гафтко

