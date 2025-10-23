Кувейт заявляє, що країни ОПЕК готові збільшити видобуток, якщо це буде необхідно.
Київ • УНН
Кувейт заявляє про готовність ОПЕК наростити видобуток нафти, якщо попит зросте, особливо після нових санкцій США проти російських енергетичних компаній. Ціна на нафту марки Brent зросла більш ніж на 5%, досягнувши 66 доларів за барель.
Кувейт заявив, що країни ОПЕК готові наростити видобуток нафти, якщо цього вимагатиме попит. Міністр нафти Кувейту Тарек Аль-Румі наголосив, що організація готова відреагувати на ринок, особливо після нових санкцій США проти російських енергетичних компаній, включно з "роснефть" та "лукойл". Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Санкції проти російської енергетики призведуть до зростання цін. Попит на нафту з боку країн, що постраждали від обмежень, переміститься до виробників Перської затоки та регіону в цілому
На тлі цих подій ціна на нафту марки Brent зросла більш ніж на 5%, до близько 66 доларів за барель, демонструючи найбільше одноденне зростання з початку ізраїльсько-іранського конфлікту 13 червня. Аль-Румі також нагадав, що росія як співголова альянсу ОПЕК+ впливає на постачання нафти та разом із іншими 22 країнами щомісяця відновлює частину зупиненого видобутку обсягом 1,66 млн барелів на день.
Попри це, ринок демонструє ознаки надлишку: запаси на танкерах досягли рекордних рівнів, а Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що у 2026 році світова пропозиція перевищить попит майже на 4 млн барелів на день. Наступне рішення щодо потенційного збільшення видобутку ОПЕК+ ухвалить на зустрічі на початку грудня.
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти23.10.25, 17:19 • 17585 переглядiв