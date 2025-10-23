Кувейт заявляет, что страны ОПЕК готовы увеличить добычу, если это будет необходимо

$41.760.01
48.370.10
ukenru
Эксклюзив
17:55 • 11026 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 14341 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
14:19 • 17583 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 29610 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 26004 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 43638 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 38538 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 34027 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12896 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 15335 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.9м/с
77%
745мм
Популярные новости
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto23 октября, 12:16 • 29658 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 28044 просмотра
В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУРVideo23 октября, 13:02 • 14275 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 16869 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 22512 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 22577 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 43639 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 38538 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 34027 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 41032 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Блогеры
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo15:24 • 13900 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 16916 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 28093 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 38124 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 57677 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Сериал

Кувейт заявляет, что страны ОПЕК готовы увеличить добычу, если это будет необходимо

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Кувейт заявляет о готовности ОПЕК нарастить добычу нефти, если спрос вырастет, особенно после новых санкций США против российских энергетических компаний. Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%, достигнув 66 долларов за баррель.

Кувейт заявляет, что страны ОПЕК готовы увеличить добычу, если это будет необходимо

Кувейт заявил, что страны ОПЕК готовы нарастить добычу нефти, если этого потребует спрос. Министр нефти Кувейта Тарек Аль-Руми подчеркнул, что организация готова отреагировать на рынок, особенно после новых санкций США против российских энергетических компаний, включая "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Санкции против российской энергетики приведут к росту цен. Спрос на нефть со стороны стран, пострадавших от ограничений, переместится к производителям Персидского залива и региона в целом 

– предупредил министр.

На фоне этих событий цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%, до около 66 долларов за баррель, демонстрируя наибольший однодневный рост с начала израильско-иранского конфликта 13 июня. Аль-Руми также напомнил, что Россия как сопредседатель альянса ОПЕК+ влияет на поставки нефти и вместе с другими 22 странами ежемесячно возобновляет часть остановленной добычи объемом 1,66 млн баррелей в день.

Несмотря на это, рынок демонстрирует признаки избытка: запасы на танкерах достигли рекордных уровней, а Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2026 году мировое предложение превысит спрос почти на 4 млн баррелей в день. Следующее решение относительно потенциального увеличения добычи ОПЕК+ примет на встрече в начале декабря.

Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти23.10.25, 17:19 • 17580 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
ОПЕК
Кувейт
Соединённые Штаты