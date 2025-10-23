Кувейт заявляет, что страны ОПЕК готовы увеличить добычу, если это будет необходимо
Киев • УНН
Кувейт заявляет о готовности ОПЕК нарастить добычу нефти, если спрос вырастет, особенно после новых санкций США против российских энергетических компаний. Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%, достигнув 66 долларов за баррель.
Кувейт заявил, что страны ОПЕК готовы нарастить добычу нефти, если этого потребует спрос. Министр нефти Кувейта Тарек Аль-Руми подчеркнул, что организация готова отреагировать на рынок, особенно после новых санкций США против российских энергетических компаний, включая "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Санкции против российской энергетики приведут к росту цен. Спрос на нефть со стороны стран, пострадавших от ограничений, переместится к производителям Персидского залива и региона в целом
На фоне этих событий цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%, до около 66 долларов за баррель, демонстрируя наибольший однодневный рост с начала израильско-иранского конфликта 13 июня. Аль-Руми также напомнил, что Россия как сопредседатель альянса ОПЕК+ влияет на поставки нефти и вместе с другими 22 странами ежемесячно возобновляет часть остановленной добычи объемом 1,66 млн баррелей в день.
Несмотря на это, рынок демонстрирует признаки избытка: запасы на танкерах достигли рекордных уровней, а Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2026 году мировое предложение превысит спрос почти на 4 млн баррелей в день. Следующее решение относительно потенциального увеличения добычи ОПЕК+ примет на встрече в начале декабря.
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти23.10.25, 17:19 • 17580 просмотров