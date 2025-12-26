Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опрос

$41.930.22
49.430.26
ukenru
13:36 • 5112 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 12602 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 24499 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 18119 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 15694 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 17081 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 19381 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 37814 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17159 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 35127 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4м/с
86%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 19695 просмотра
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко26 декабря, 08:36 • 10302 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 20894 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей10:19 • 11957 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33 • 11458 просмотра
публикации
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 4490 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 24499 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 37814 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 35127 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 91041 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Давид Арахамия
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Черниговская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 1224 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 4146 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 19706 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 24471 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 28115 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опрос

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Подавляющее большинство украинцев (78%) продолжают считать, что Украина не сделала достаточно для подготовки к российскому вторжению. Согласно опросу КМИС, 50% респондентов считают усилия абсолютно недостаточными, что на 6% больше, чем в сентябре.

Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опрос

Подавляющее большинство украинцев (78%) продолжают считать, что Украина не сделала достаточно для подготовки к российскому вторжению. В то же время в сентябре 2025 года таких людей было 81%, сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Детали

Данный опрос проводился в период с 26 ноября по 13 декабря 2025 года. Было опрошено 1000 респондентов из числа граждан Украины в возрасте 18 лет и старше во всех подконтрольных областях.

28% считают, что Украина скорее приложила недостаточные усилия, хотя кое-что все-таки сделала. Остальные 50% считают, что усилия Украины по подготовке были абсолютно недостаточными. В то же время доля тех, кто так считает, выросла с 44% в сентябре до 50% в декабре.

Большинство населения всех регионов считают, что приложенные Украиной усилия были недостаточными.

Как отметили в КМИС, результаты опроса свидетельствуют о следующем: среди населения нет однозначного консенсуса и видения причин недостаточной подготовки к вторжению.

Относительно больше всего респондентов говорили о том, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия: 49% среди тех, кто считает, что Украина не была готова; в сентябре 2025 года было 46%, в феврале - 41%, то есть есть тенденция к росту в течение года.

Напомним

По данным опроса КМИС, почти три четверти (72%) украинцев готовы к миру с заморозкой фронта и гарантиями безопасности - столько же выступает против мира без гарантий.

Также в данном опросе более 57% украинцев заявили, что причиной отсутствия света являются российские удары по украинской энергетике. Еще 29% обвиняют в этом украинские власти: они считают, что власти приняли недостаточно мер для подготовки к массированным российским обстрелам.

В то же время по данным опроса Киевского международного института социологии, абсолютное большинство граждан Украины (более 90%) негативно относятся к российской федерации и ее гражданам.  

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевский международный институт социологии
Украина