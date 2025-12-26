Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опрос

Подавляющее большинство украинцев (78%) продолжают считать, что Украина не сделала достаточно для подготовки к российскому вторжению. В то же время в сентябре 2025 года таких людей было 81%, сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Детали

Данный опрос проводился в период с 26 ноября по 13 декабря 2025 года. Было опрошено 1000 респондентов из числа граждан Украины в возрасте 18 лет и старше во всех подконтрольных областях.

28% считают, что Украина скорее приложила недостаточные усилия, хотя кое-что все-таки сделала. Остальные 50% считают, что усилия Украины по подготовке были абсолютно недостаточными. В то же время доля тех, кто так считает, выросла с 44% в сентябре до 50% в декабре.

Большинство населения всех регионов считают, что приложенные Украиной усилия были недостаточными.

Как отметили в КМИС, результаты опроса свидетельствуют о следующем: среди населения нет однозначного консенсуса и видения причин недостаточной подготовки к вторжению.

Относительно больше всего респондентов говорили о том, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия: 49% среди тех, кто считает, что Украина не была готова; в сентябре 2025 года было 46%, в феврале - 41%, то есть есть тенденция к росту в течение года.

Напомним

По данным опроса КМИС, почти три четверти (72%) украинцев готовы к миру с заморозкой фронта и гарантиями безопасности - столько же выступает против мира без гарантий.

Также в данном опросе более 57% украинцев заявили, что причиной отсутствия света являются российские удары по украинской энергетике. Еще 29% обвиняют в этом украинские власти: они считают, что власти приняли недостаточно мер для подготовки к массированным российским обстрелам.

В то же время по данным опроса Киевского международного института социологии, абсолютное большинство граждан Украины (более 90%) негативно относятся к российской федерации и ее гражданам.