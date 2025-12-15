Майже три чверті українців готові до миру із замороженням фронту та гарантіями безпеки - опитування

Майже три чверті (72%) українців готові до миру із замороженням фронту та гарантіями безпеки - стільки ж виступає проти миру без гарантій. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інститутом соціології (КМІС).

Опитування проводилось в період з 26 листопада по 13 грудня 2025 року. У ньому взяло участь 547 респондентів віком 18 років і старше - дане опитування відбулось у всіх областях, підконтрольних уряду України.

Умовний план України і Європи виглядає так:

Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США, які включають стале постачання Україні зброї та грошей в достатній кількості, а також закриття українського неба від російських атак;

Нинішня лінія фронту заморожується, росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають;

Україна рухається до вступу до ЄС;

Санкції проти росії зберігаються до встановлення сталого миру і зникнення загроз повторного нападу від росії;

Умовний російський план виглядає так:

США та Європа скасовують усі санкції проти росії;

російська мова отримує офіційний статус;

Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння;

Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО, а Захід не може більше постачати зброю Україні;

росія має право визначати, якими будуть гарантії безпеки для України, і буде однією з країн-гарантів безпеки України;

Україна виводить війська з частини Донецької області, яку зараз контролює, тобто з Краматорська, Слов’янська та інших міст;

Україна офіційно визнає Крим, Донецьку і Луганську області частиною росії і назавжди відмовляється від них;

росія зберігає контроль над окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя;

За даними опитування, 75% опитаних відкидають план, який би, серед іншого, включав відведення військ з Донбасу, обмеження на українську армію і разом з цим не містив конкретних гарантій безпеки.

Лише 9% українців очікують на завершення війни до початку 2026 року і ще лише 14% очікують хоча би в першій половині 2026 року. При цьому 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у вересні було 62%).

ЄС довіряють 49%, не довіряють - 23% (майже без змін порівняно з груднем 2024 року). При цьому з грудня 2024 року до грудня 2025 року довіра до США знизилася з 41% до 21%, до НАТО - з 43% до 34%.

61% українців довіряють Президенту В. Зеленському, не довіряють - 32% (на початку жовтня довіряли 60%, не довіряли - 35%).

Лише 9% українців хочуть проведення виборів якнайшвидше навіть до завершення бойових дій.

Водночас 57% вважають, що основною причиною відключень електрики є російські обстріли, від яких неможливо повністю захиститися. 29% покладають відповідальність насамперед на українську владу, яка, на їх думку, неналежно підготувалася. Ще 8% вважають, що основною причиною є недостатня підтримка від Західних партнерів.

