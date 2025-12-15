Майже три чверті українців готові до миру із замороженням фронту та гарантіями безпеки - опитування

$42.190.08
49.470.05
ukenru
Ексклюзив
07:53 • 2814 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 3446 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 8988 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 17919 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 27697 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 25415 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 35091 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 38438 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 52017 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 77031 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
87%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода15 грудня, 00:22 • 13545 перегляди
Президент Естонії запропонував допомогти Угорщині зі сплатою штрафів за розрив енергетичних угод з рф15 грудня, 00:49 • 11216 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності03:20 • 12446 перегляди
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями04:45 • 5408 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo05:02 • 13439 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 59867 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 74754 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 62515 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 71988 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 96473 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Австралія
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 13747 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 31349 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 33238 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 37913 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 72514 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Фільм
Опалення

Майже три чверті українців готові до миру із замороженням фронту та гарантіями безпеки - опитування

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Опитування КМІС показало, що 72% українців готові до миру із замороженням фронту та гарантіями безпеки. Більшість українців відкидають російський план миру та готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Майже три чверті українців готові до миру із замороженням фронту та гарантіями безпеки - опитування

Майже три чверті (72%) українців готові до миру із замороженням фронту та гарантіями безпеки - стільки ж виступає проти миру без гарантій. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інститутом соціології (КМІС).

Деталі

Опитування проводилось в період з 26 листопада по 13 грудня 2025 року. У ньому взяло участь 547 респондентів віком 18 років і старше - дане опитування відбулось у всіх областях, підконтрольних уряду України.

Умовний план України і Європи виглядає так:

  • Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США, які включають стале постачання Україні зброї та грошей в достатній кількості, а також закриття українського неба від російських атак;
    • Нинішня лінія фронту заморожується, росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають;
      • Україна рухається до вступу до ЄС;
        • Санкції проти росії зберігаються до встановлення сталого миру і зникнення загроз повторного нападу від росії;

          Умовний російський план виглядає так:

          • США та Європа скасовують усі санкції проти росії;
            • російська мова отримує офіційний статус;
              • Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння;
                • Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО, а Захід не може більше постачати зброю Україні;
                  • росія має право визначати, якими будуть гарантії безпеки для України, і буде однією з країн-гарантів безпеки України;
                    • Україна виводить війська з частини Донецької області, яку зараз контролює, тобто з Краматорська, Слов’янська та інших міст;
                      • Україна офіційно визнає Крим, Донецьку і Луганську області частиною росії і назавжди відмовляється від них;
                        • росія зберігає контроль над окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя;

                          За даними опитування, 75% опитаних відкидають план, який би, серед іншого, включав відведення військ з Донбасу, обмеження на українську армію і разом з цим не містив конкретних гарантій безпеки.

                          Лише 9% українців очікують на завершення війни до початку 2026 року і ще лише 14% очікують хоча би в першій половині 2026 року. При цьому 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у вересні було 62%).

                          ЄС довіряють 49%, не довіряють - 23% (майже без змін порівняно з груднем 2024 року). При цьому з грудня 2024 року до грудня 2025 року довіра до США знизилася з 41% до 21%, до НАТО - з 43% до 34%.

                          61% українців довіряють Президенту В. Зеленському, не довіряють - 32% (на початку жовтня довіряли 60%, не довіряли - 35%).

                          Лише 9% українців хочуть проведення виборів якнайшвидше навіть до завершення бойових дій.

                          Водночас 57% вважають, що основною причиною відключень електрики є російські обстріли, від яких неможливо повністю захиститися. 29% покладають відповідальність насамперед на українську владу, яка, на їх думку, неналежно підготувалася. Ще 8% вважають, що основною причиною є недостатня підтримка від Західних партнерів.

                          ЗМІ: половина європейців вважає Трампа ворогом Європи, а ризик війни з рф - високим04.12.25, 13:56 • 3481 перегляд

                          Євген Устименко

                          СуспільствоПолітика
                          Санкції
                          Графіки відключень електроенергії
                          Енергетика
                          Воєнний стан
                          Війна в Україні
                          Відключення світла
                          Електроенергія
                          Донецька область
                          Слов'янськ
                          Луганська область
                          Запорізька область
                          Київський міжнародний інститут соціології
                          НАТО
                          Європейський Союз
                          Херсонська область
                          Європа
                          Крим
                          Володимир Зеленський
                          Сполучені Штати Америки
                          Україна
                          Краматорськ