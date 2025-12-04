$42.200.13
49.230.04
ukenru
12:01 • 220 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЗМІ: половина європейців вважає Трампа ворогом Європи, а ризик війни з рф - високим

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Опитування показало, що майже половина європейців вважають Дональда Трампа «ворогом Європи», а понад дві третини вважають, що їхня країна не зможе захистити себе у разі війни з Росією. Більшість респондентів підтримують членство в ЄС та вважають, що Brexit зашкодив Великій Британії.

ЗМІ: половина європейців вважає Трампа ворогом Європи, а ризик війни з рф - високим

Майже половина європейців вважають президента США Дональда Трампа "ворогом Європи", значно більше оцінюють ризик війни з росією як високий, і понад дві третини вважають, що їхня країна не зможе захистити себе у разі такої війни, як показало опитування, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Опитування, проведене у дев'яти країнах для паризької платформи для дебатів з європейських справ Le Grand Continent, також показало, що майже три чверті респондентів хотіли б, щоб їхня країна залишилася в ЄС, і майже стільки ж сказали, що вихід із союзу зашкодив Великій Британії.

Жан-Ів Дормаген, професор політології та засновник соціологічного агентства Cluster17, сказав: "Європа не лише стикається зі зростаючими ризиками, але й переживає трансформацію свого історичного, геополітичного та політичного середовища. Загальна картина [опитування] зображує Європу, яка стурбована, глибоко усвідомлює свою вразливість і намагається позитивно спроектувати себе в майбутнє".

Опитування показало, що в середньому 48% людей у ​​дев'яти країнах вважають Трампа відвертим ворогом – від високих показників у 62% у Бельгії та 57% у Франції до низьких показників у 37% у Хорватії та 19% у Польщі.

"По всьому континенту трампізм явно вважається ворожою силою", – сказав Дормаген, додавши, що це сприйняття посилюється, і менше людей, ніж у грудні 2024 року, описують Трампа як "ні друга, ні ворога", а більше – як однозначно ворожого.

Однак європейці все ще вважають відносини зі США стратегічно важливими: коли їх запитали, яку позицію ЄС має зайняти щодо уряду США, найпопулярнішим варіантом (48%) був компроміс.

Додамо

Опитування у Франції, Італії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Бельгії та Нідерландах також показало, що відносна більшість (51%) вважає ризик відкритої війни з росією в найближчі роки високим, а 18% вважали його дуже високим.

Дормаген сказав, що такий результат "був би немислимим ще кілька років тому і сигналізує про зсув європейської думки до нового геополітичного режиму, в якому можливість прямого конфлікту на континенті зараз широко визнається".

Видання зауважує, що погляди сильно відрізнялися залежно від близькості до росії: 77% респондентів у Польщі вважали ризик війни високим, порівняно з 54% у Франції, 51% у Німеччині, 39% у Португалії та 34% в Італії.

Довіра до національних військових можливостей була низькою скрізь, як показало опитування: 69% респондентів у дев'яти країнах заявили, що, на їхню думку, їхня країна "не дуже" або "зовсім не" здатна захистити себе від російської агресії.

Французькі респонденти були найбільш впевненими, але їхня думка залишалася меншістю – 44%. У Польщі, яка межує з росією, 58% не були впевненими. Дормаген сказав: "Ми вступаємо в епоху небезпеки, відчуваючи постійне відчуття національної слабкості".

Опитування показало, що почуття вразливості були поширеними, і лише 12% респондентів заявили, що не відчувають особливої ​​загрози з боку низки джерел небезпеки, починаючи від технологічних та військових і закінчуючи енергетикою та продовольством.

Хоча існували значні національні відмінності, найчастіше згадуваною загрозою була технологічна та цифрова безпека (28%), потім військова безпека (25%). Спостерігався сильний попит на європейську допомогу, причому 69% людей заявили, що ЄС повинен відігравати захисну роль.

Переважна більшість респондентів у дев'яти країнах підтримали членство в ЄС: 74% заявили, що хочуть, щоб їхня країна залишилася в блоці, причому найвищий цей настрій спостерігався в Португалії (90%) та Іспанії (89%), а найнижчий - у Польщі (68%) та Франції (61%).

Через п'ять років після Brexit рішення Великої Британії вийти з ЄС переважно вважається провалом: 63% вважають, що воно мало негативний вплив на Британію, і лише 19% вважають, що це було позитивно, включаючи 5%, які вважали це дуже позитивним.

Антоніна Туманова

