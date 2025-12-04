СМИ: половина европейцев считает Трампа врагом Европы, а риск войны с рф — высоким

Почти половина европейцев считают президента США Дональда Трампа "врагом Европы", значительно больше оценивают риск войны с россией как высокий, и более двух третей считают, что их страна не сможет защитить себя в случае такой войны, как показал опрос, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Опрос, проведенный в девяти странах для парижской платформы для дебатов по европейским делам Le Grand Continent, также показал, что почти три четверти респондентов хотели бы, чтобы их страна осталась в ЕС, и почти столько же сказали, что выход из союза навредил Великобритании.

Жан-Ив Дормаген, профессор политологии и основатель социологического агентства Cluster17, сказал: "Европа не только сталкивается с растущими рисками, но и переживает трансформацию своей исторической, геополитической и политической среды. Общая картина [опроса] изображает Европу, которая обеспокоена, глубоко осознает свою уязвимость и пытается позитивно спроектировать себя в будущее".

Опрос показал, что в среднем 48% людей в девяти странах считают Трампа откровенным врагом – от высоких показателей в 62% в Бельгии и 57% во Франции до низких показателей в 37% в Хорватии и 19% в Польше.

"По всему континенту трампизм явно считается враждебной силой", – сказал Дормаген, добавив, что это восприятие усиливается, и меньше людей, чем в декабре 2024 года, описывают Трампа как "ни друга, ни врага", а больше – как однозначно враждебного.

Однако европейцы все еще считают отношения с США стратегически важными: когда их спросили, какую позицию ЕС должен занять в отношении правительства США, самым популярным вариантом (48%) был компромисс.

Добавим

Опрос во Франции, Италии, Испании, Германии, Польше, Португалии, Хорватии, Бельгии и Нидерландах также показал, что относительное большинство (51%) считает риск открытой войны с Россией в ближайшие годы высоким, а 18% считали его очень высоким.

Дормаген сказал, что такой результат "был бы немыслимым еще несколько лет назад и сигнализирует о сдвиге европейского мнения к новому геополитическому режиму, в котором возможность прямого конфликта на континенте сейчас широко признается".

Издание отмечает, что взгляды сильно отличались в зависимости от близости к России: 77% респондентов в Польше считали риск войны высоким, по сравнению с 54% во Франции, 51% в Германии, 39% в Португалии и 34% в Италии.

Доверие к национальным военным возможностям было низким везде, как показал опрос: 69% респондентов в девяти странах заявили, что, по их мнению, их страна "не очень" или "совсем не" способна защитить себя от российской агрессии.

Французские респонденты были наиболее уверенными, но их мнение оставалось меньшинством – 44%. В Польше, которая граничит с Россией, 58% не были уверены. Дормаген сказал: "Мы вступаем в эпоху опасности, ощущая постоянное чувство национальной слабости".

Опрос показал, что чувства уязвимости были распространены, и лишь 12% респондентов заявили, что не испытывают особой угрозы со стороны ряда источников опасности, начиная от технологических и военных и заканчивая энергетикой и продовольствием.

Хотя существовали значительные национальные различия, наиболее часто упоминаемой угрозой была технологическая и цифровая безопасность (28%), затем военная безопасность (25%). Наблюдался сильный спрос на европейскую помощь, причем 69% людей заявили, что ЕС должен играть защитную роль.

Подавляющее большинство респондентов в девяти странах поддержали членство в ЕС: 74% заявили, что хотят, чтобы их страна осталась в блоке, причем самый высокий этот настрой наблюдался в Португалии (90%) и Испании (89%), а самый низкий - в Польше (68%) и Франции (61%).

Через пять лет после Brexit решение Великобритании выйти из ЕС преимущественно считается провалом: 63% считают, что оно оказало негативное влияние на Британию, и лишь 19% считают, что это было позитивно, включая 5%, которые считали это очень позитивным.