россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 3984 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
10:27 • 12254 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 13093 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 13590 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 13927 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 28989 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 51488 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 141182 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 218717 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа

Бывшая советница Дональда Трампа Фиона Хилл заявила, что кремль предлагал Белому дому "полную свободу действий" в Венесуэле в обмен на то, что США "закроют глаза" на события в Украине.

россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам россии и Европы в Совете нацбезопасности Фиона Хилл заявила, что россия предлагала США "обменять" Венесуэлу на Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

По ее словам, это произошло 7 лет назад, то есть в 2019 году, еще во времена первой каденции Трампа. Тогда, к слову, Владимир Зеленский стал Президентом Украины, а через два года, в 2021 году, в США состоялись выборы президента, на которых победил Джо Байден.

Как отметила Хилл, тогда россия дала понять, что готова позволить США действовать в Венесуэле по собственному усмотрению в обмен на то, что Вашингтон предоставит кремлю "полную свободу действий" в Украине.

россияне очень четко давали понять, что хотят как-то заключить очень странное соглашение об обмене между Венесуэлой и Украиной

- заявила экс-советник Трампа.

Она добавила, что лично ездила в москву с целью отклонить это предложение.

Как отмечает издание, предложение появилось на фоне напряженности между Каракасом и Вашингтоном, что побудило москву развернуть 100 военнослужащих и новое вооружение для поддержки власти президента Николаса Мадуро.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.

Тем временем Мадуро на суде в США не признал своей вины и заявил, что остается действующим президентом своей страны.

Евгений Устименко

