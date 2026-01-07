россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам россии и Европы в Совете нацбезопасности Фиона Хилл заявила, что россия предлагала США "обменять" Венесуэлу на Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

По ее словам, это произошло 7 лет назад, то есть в 2019 году, еще во времена первой каденции Трампа. Тогда, к слову, Владимир Зеленский стал Президентом Украины, а через два года, в 2021 году, в США состоялись выборы президента, на которых победил Джо Байден.

Как отметила Хилл, тогда россия дала понять, что готова позволить США действовать в Венесуэле по собственному усмотрению в обмен на то, что Вашингтон предоставит кремлю "полную свободу действий" в Украине.

россияне очень четко давали понять, что хотят как-то заключить очень странное соглашение об обмене между Венесуэлой и Украиной - заявила экс-советник Трампа.

Она добавила, что лично ездила в москву с целью отклонить это предложение.

Как отмечает издание, предложение появилось на фоне напряженности между Каракасом и Вашингтоном, что побудило москву развернуть 100 военнослужащих и новое вооружение для поддержки власти президента Николаса Мадуро.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.

Тем временем Мадуро на суде в США не признал своей вины и заявил, что остается действующим президентом своей страны.