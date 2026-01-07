$42.560.14
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Колишня радниця Дональда Трампа Фіона Гілл заявила, що кремль пропонував Білому дому "повну свободу дій" у Венесуелі в обмін на те, що США "закриють очі" на події в Україні.

росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа

Колишня радниця Дональда Трампа з питань росії та Європи в Раді нацбезпеки Фіона Гілл заявила, що росія пропонувала США "обміняти" Венесуелу на Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

За її словами, це сталось 7 років тому, тобто в 2019 році, ще за часів першої каденції Трампа. Тоді, до слова, Володимир Зеленський став Президентом України, а через два роки, в 2021 році, в США відбулись вибори президента, на яких переміг Джо Байден.

Як зазначила Гілл, тоді росія дала зрозуміти, що готова дозволити США діяти у Венесуелі на власний розсуд в обмін на те, що Вашингтон надасть кремлю "повну свободу дій" в Україні.

росіяни дуже чітко давали зрозуміти, що хочуть якось укласти дуже дивну угоду про обмін між Венесуелою та Україною

- заявила ексрадниця Трампа.

Вона додала, що особиста їздила в москву з метою відхилити цю пропозицію.

Як зазначає видання, пропозиція з'явилася на тлі напруженості між Каракасом і Вашингтоном, що спонукало москву розгорнути 100 військовослужбовців і нове озброєння для підтримки влади президента Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо

Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.

Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила із відеозверненням на державному телебаченні, у якому назвала захопленого Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни.

Тим часом Мадуро на суді в США не визнав своєї провини і заявив, що залишається чинним президентом своєї країни.

Євген Устименко

