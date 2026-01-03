Трамп опублікував фото Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після затримання

Фото: Truth Social

Президент США Дональд Трамп опублікував фото лідера Венесуели Ніколаса Мадуро після затримання його американським спецназом. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.

Деталі

Ніколас Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima - йдеться в дописі.

Контекст

Генеральний прокурор США Пам Бонді оголосила, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським судом за наркотероризм та незаконний обіг зброї. Мадуро вже затриманий та буде доставлений до Нью-Йорка після операції, проведеної армійською групою спеціальних операцій "Дельта".

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив сенатору Майку Лі про арешт Ніколаса Мадуро американськими військовими для суду у США. Військові дії у Венесуелі завершені, оскільки захоплення Мадуро було головною метою операції.

Також повідомлялось, що Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські військові захопили у спальні під час нічного рейду.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ не визнавав легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників. Він додав, що Україна підтримує право народів на вільне життя.

російське міністерство закордонних справ закликало США звільнити лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес.

Нагадаємо

Віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес відвідала росію на тлі заяв США про захоплення президента Ніколаса Мадуро.