Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Трамп опублікував фото Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після затримання

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Дональд Трамп опублікував фото Ніколаса Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після його затримання американським спецназом. Мадуро постане перед судом США за звинуваченнями у наркотероризмі та незаконному обігу зброї.

Трамп опублікував фото Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після затримання
Фото: Truth Social

Президент США Дональд Трамп опублікував фото лідера Венесуели Ніколаса Мадуро після затримання його американським спецназом. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.

Деталі

Ніколас Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima

- йдеться в дописі.

Контекст

Генеральний прокурор США Пам Бонді оголосила, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським судом за наркотероризм та незаконний обіг зброї. Мадуро вже затриманий та буде доставлений до Нью-Йорка після операції, проведеної армійською групою спеціальних операцій "Дельта".

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив сенатору Майку Лі про арешт Ніколаса Мадуро американськими військовими для суду у США. Військові дії у Венесуелі завершені, оскільки захоплення Мадуро було головною метою операції.

Також повідомлялось, що Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські військові захопили у спальні під час нічного рейду.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ не визнавав легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників. Він додав, що Україна підтримує право народів на вільне життя.

російське міністерство закордонних справ закликало США звільнити лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес.

Нагадаємо

Віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес відвідала росію на тлі заяв США про захоплення президента Ніколаса Мадуро.

Євген Устименко

