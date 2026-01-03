$42.170.00
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
13:18 • 7954 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 30085 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 55063 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39 • 55901 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17 • 76602 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 44542 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 72575 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 101759 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 68471 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
The Guardian

росія вимагає від США звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину

Київ • УНН

 • 36 перегляди

МЗС рф закликало США звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес, посилаючись на інформацію про їхнє перебування в США.

росія вимагає від США звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину

росія закликала США звільнити лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес. Про це заявило мзс країни-агресора, передає УНН.

Деталі

У зв'язку з підтвердженими відомостями про перебування Президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини в США рішуче закликаємо американське керівництво переглянути цю позицію і звільнити законно обраного президента суверенної країни та його дружину

- йдеться в заяві.

Контекст

Генеральний прокурор США Пам Бонді оголосила, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським судом за наркотероризм та незаконний обіг зброї. Мадуро вже затриманий та буде доставлений до Нью-Йорка після операції, проведеної армійською групою спеціальних операцій "Дельта".

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив сенатору Майку Лі про арешт Ніколаса Мадуро американськими військовими для суду у США. Військові дії у Венесуелі завершені, оскільки захоплення Мадуро було головною метою операції.

Також повідомлялось, що Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські військові захопили у спальні під час нічного рейду.

Нагадаємо

Віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес відвідала росію на тлі заяв США про захоплення президента Ніколаса Мадуро.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ не визнавав легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників. Він додав, що Україна підтримує право народів на вільне життя.

Євген Устименко

