россия призвала США освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Об этом заявило МИД страны-агрессора, передает УНН.

Детали

В связи с подтвержденными сведениями о пребывании Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены в США решительно призываем американское руководство пересмотреть эту позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его жену - говорится в заявлении.

Контекст

Генеральный прокурор США Пам Бонди объявила, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским судом за наркотерроризм и незаконный оборот оружия. Мадуро уже задержан и будет доставлен в Нью-Йорк после операции, проведенной армейской группой специальных операций "Дельта".

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли об аресте Николаса Мадуро американскими военными для суда в США. Военные действия в Венесуэле завершены, поскольку захват Мадуро был главной целью операции.

Также сообщалось, что Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес американские военные захватили в спальне во время ночного рейда.

Напомним

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетила Россию на фоне заявлений США о захвате президента Николаса Мадуро.

Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что официальный Киев не признавал легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих. Он добавил, что Украина поддерживает право народов на свободную жизнь.