россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:23 • 252 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 10298 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 19813 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 12269 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 16542 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 16993 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 17718 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 18519 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 16030 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 14309 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.2м/с
64%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Еврокомиссия предлагает изменить правила расширения для ускоренного вступления Украины6 марта, 06:05 • 10134 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 14347 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 23510 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 14645 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 9470 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 2744 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 9514 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 19814 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 14668 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 23537 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Музыкант
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Будапешт
Иран
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 24213 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 21393 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 23488 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 44702 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 50928 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Техника
Фильм

россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Россия не отказывается от войны и готовит весеннее наступление на Донетчине. Он подчеркнул важность сильных позиций и достаточного обеспечения украинских бригад.

россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский

Россияне не отказываются от войны и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Донецкую область, передает УНН.

Сегодня – Донецкая область, наша земля, наши воины... Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города. Россияне не отказываются от войны и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным. Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и в дальнейшем наша страна, наша дипломатия, наш народ 

- сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что зло нужно останавливать.

Украинцы здесь, на Донбассе, именно это и делают. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто бьется против России, кто защищает жизнь. Слава нашим воинам! Слава Украине! 

- резюмировал Зеленский.

Украина будет продолжать дипломатический процесс, когда американские партнеры будут готовы работать так, как было согласовано - Зеленский05.03.26, 20:50 • 9380 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Владимир Зеленский
Украина