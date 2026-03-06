россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский

Россияне не отказываются от войны и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Донецкую область, передает УНН.

Сегодня – Донецкая область, наша земля, наши воины... Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города. Россияне не отказываются от войны и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным. Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и в дальнейшем наша страна, наша дипломатия, наш народ - сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что зло нужно останавливать.

Украинцы здесь, на Донбассе, именно это и делают. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто бьется против России, кто защищает жизнь. Слава нашим воинам! Слава Украине! - резюмировал Зеленский.

