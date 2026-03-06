Еврокомиссия предлагает изменить правила расширения для ускоренного вступления Украины

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос выступила за пересмотр устаревшей методологии вступления в блок, чтобы адаптировать ее к современным геополитическим вызовам. По ее словам, нынешний процесс не позволяет Украине достичь цели по членству в 2027 году, поэтому Евросоюз готовит сценарии поэтапного предоставления прав участника. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Марта Кос подчеркнула, что отсутствие четкого и быстрого пути в ЕС для Украины, Молдовы и Черногории создает вакуум, который может использовать Кремль против безопасности Европы. Она подчеркнула, что блок должен действовать решительно, чтобы не позволить агрессору превратить эти государства в оружие против демократического мира. Этот вопрос станет ключевым во время саммита лидеров ЕС, запланированного на 19 марта.

Методология, которую мы используем, не создана для сложных времен, в которых мы живем

Несмотря на стремление ускорить процесс, Комиссия не планирует снижать планку в отношении фундаментальных принципов демократии. Украина демонстрирует впечатляющие темпы, однако в последние месяцы наблюдается некоторое замедление законодательной работы в сфере борьбы с коррупцией. В то же время в отношении стран, которые демонстрируют откат от норм верховенства права, таких как Сербия, ЕС готов применять жесткие санкции вплоть до сокращения финансовой помощи.

Нет никакого милосердия, когда мы говорим о верховенстве права, борьбе с коррупцией, свободных СМИ или функционировании демократических институтов