Еврокомиссия предлагает изменить правила расширения для ускоренного вступления Украины

$43.720.26
50.830.37
ukenru
5 марта, 23:07 • 10716 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 20998 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 26026 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 58197 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 101636 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 51376 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 45072 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 71989 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 27041 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 50786 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.8м/с
84%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Французский эвакуационный самолет развернулся во время полета из-за ракетного обстрела5 марта, 20:12 • 8296 просмотра
Fox News показал украинские дроны STING как "высокотехнологичный арсенал" США против ИранаVideo5 марта, 20:39 • 5956 просмотра
Израиль заявляет, что 40% ракетных установок Ирана все еще целы, но обещает больше "сюрпризов"5 марта, 20:53 • 5166 просмотра
Ощадбанк заявил о похищении своих инкассаторов и крупной суммы ценностей в Венгрии5 марта, 22:58 • 6428 просмотра
Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи01:00 • 5572 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 28362 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 58374 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 71995 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 80486 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 80123 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Нарендра Моди
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде02:40 • 3702 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 12384 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 15219 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 36553 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 43314 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм

Еврокомиссия предлагает изменить правила расширения для ускоренного вступления Украины

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Еврокомиссар Марта Кос предлагает пересмотреть методологию вступления в ЕС для ускорения членства Украины до 2027 года. Это должно предотвратить использование кремлем вакуума безопасности.

Еврокомиссия предлагает изменить правила расширения для ускоренного вступления Украины

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос выступила за пересмотр устаревшей методологии вступления в блок, чтобы адаптировать ее к современным геополитическим вызовам. По ее словам, нынешний процесс не позволяет Украине достичь цели по членству в 2027 году, поэтому Евросоюз готовит сценарии поэтапного предоставления прав участника. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Марта Кос подчеркнула, что отсутствие четкого и быстрого пути в ЕС для Украины, Молдовы и Черногории создает вакуум, который может использовать Кремль против безопасности Европы. Она подчеркнула, что блок должен действовать решительно, чтобы не позволить агрессору превратить эти государства в оружие против демократического мира. Этот вопрос станет ключевым во время саммита лидеров ЕС, запланированного на 19 марта.

Методология, которую мы используем, не создана для сложных времен, в которых мы живем

– заявила Кос в комментарии Bloomberg News.

Требования к реформам и финансовое давление на нарушителей

Несмотря на стремление ускорить процесс, Комиссия не планирует снижать планку в отношении фундаментальных принципов демократии. Украина демонстрирует впечатляющие темпы, однако в последние месяцы наблюдается некоторое замедление законодательной работы в сфере борьбы с коррупцией. В то же время в отношении стран, которые демонстрируют откат от норм верховенства права, таких как Сербия, ЕС готов применять жесткие санкции вплоть до сокращения финансовой помощи.

Нет никакого милосердия, когда мы говорим о верховенстве права, борьбе с коррупцией, свободных СМИ или функционировании демократических институтов

– подытожила комиссар.

Экс-прокурор САП напомнил еврокомиссару Марте Кос о "доброчестности" ее брата, продвигавшего директора НАБУ в обмен на коммерческий интерес04.03.26, 14:26 • 9030 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Дипломатка
Bloomberg News
Черногория
Европейская комиссия
Европейский Союз
Сербия
Украина
Молдова