Fox News показал украинские дроны STING как "высокотехнологичный арсенал" США против Ирана

$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 10468 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 15149 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 39172 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 72767 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 44547 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 40948 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 65910 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 25390 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 48941 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 79386 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
77%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 33163 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 50117 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto5 марта, 13:04 • 49921 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 21149 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 10683 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 21256 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 50253 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 65910 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 75726 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 76250 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Блогеры
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto18:11 • 5420 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 10740 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 33256 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 41171 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 56282 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Нефть марки Brent

Fox News показал украинские дроны STING как "высокотехнологичный арсенал" США против Ирана

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Американский канал Fox News опубликовал сюжет об использовании США "высокотехнологичного арсенала" против Ирана, показав видео украинских дронов-перехватчиков STING. Команда "Дикие шершни" сообщила, что Fox News выдал кадры их дронов за американские.

Fox News показал украинские дроны STING как "высокотехнологичный арсенал" США против Ирана

Американский канал Fox News опубликовал сюжет о том, что США начали использовать "высокотехнологичный арсенал" против Ирана, разместив видео украинских дронов-перехватчиков STING. Об этом сообщила команда "Дикие шершни", передает УНН

Американский телеканал Fox News выдал сюжет, как американские дроны-перехватчики с AI уничтожают шахеды. Но речь шла о наших дронах-перехватчиках STING 

- говорится в сообщении. 

В компании заявили, что "США очень отстаивают интеллектуальные права". 

Мы ценим то, что международные СМИ, такие как Fox News, освещают эффективную работу перехватывающих дронов. В этом сегменте показаны кадры с использованием STING - украинского перехватывающего дрона, разработанного инженерами Wild Hornets и используемого украинскими подразделениями ПВО для уничтожения дронов типа Shahed. Этот результат является следствием долгого и сложного пути, который прошли инженеры Wild Hornets вместе с украинскими военными, и мы будем благодарны, если эти достижения будут должным образом признаны. Мы также глубоко благодарны за всю полученную поддержку и очень благодарны за доверие, которое люди проявляют к нашей работе - добавили в компании. 

- говорится в сообщении. 

В компании рассказали, что дрон-перехватчик STING предназначен для уничтожения российских БПЛА-камикадзе, таких как "Шахед", "Герань", "Ланцет", а также разведывательных дронов.  

Напомним 

Украина получила запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока.

Павел Башинский

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Фокс Ньюс
Шахед-136
Соединённые Штаты
Иран