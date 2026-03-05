Fox News показал украинские дроны STING как "высокотехнологичный арсенал" США против Ирана

Американский канал Fox News опубликовал сюжет о том, что США начали использовать "высокотехнологичный арсенал" против Ирана, разместив видео украинских дронов-перехватчиков STING. Об этом сообщила команда "Дикие шершни", передает УНН.

В компании заявили, что "США очень отстаивают интеллектуальные права".

Мы ценим то, что международные СМИ, такие как Fox News, освещают эффективную работу перехватывающих дронов. В этом сегменте показаны кадры с использованием STING - украинского перехватывающего дрона, разработанного инженерами Wild Hornets и используемого украинскими подразделениями ПВО для уничтожения дронов типа Shahed. Этот результат является следствием долгого и сложного пути, который прошли инженеры Wild Hornets вместе с украинскими военными, и мы будем благодарны, если эти достижения будут должным образом признаны. Мы также глубоко благодарны за всю полученную поддержку и очень благодарны за доверие, которое люди проявляют к нашей работе - добавили в компании.