Fox News показал украинские дроны STING как "высокотехнологичный арсенал" США против Ирана
Киев • УНН
Американский канал Fox News опубликовал сюжет об использовании США "высокотехнологичного арсенала" против Ирана, показав видео украинских дронов-перехватчиков STING. Команда "Дикие шершни" сообщила, что Fox News выдал кадры их дронов за американские.
Американский телеканал Fox News выдал сюжет, как американские дроны-перехватчики с AI уничтожают шахеды. Но речь шла о наших дронах-перехватчиках STING
В компании заявили, что "США очень отстаивают интеллектуальные права".
Мы ценим то, что международные СМИ, такие как Fox News, освещают эффективную работу перехватывающих дронов. В этом сегменте показаны кадры с использованием STING - украинского перехватывающего дрона, разработанного инженерами Wild Hornets и используемого украинскими подразделениями ПВО для уничтожения дронов типа Shahed. Этот результат является следствием долгого и сложного пути, который прошли инженеры Wild Hornets вместе с украинскими военными, и мы будем благодарны, если эти достижения будут должным образом признаны. Мы также глубоко благодарны за всю полученную поддержку и очень благодарны за доверие, которое люди проявляют к нашей работе - добавили в компании.
В компании рассказали, что дрон-перехватчик STING предназначен для уничтожения российских БПЛА-камикадзе, таких как "Шахед", "Герань", "Ланцет", а также разведывательных дронов.
Напомним
Украина получила запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока.