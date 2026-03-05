Fox News показав українські дрони STING як "високотехнологічний арсенал" США проти Ірану
Американський канал Fox News опублікував сюжет про те, що США почали використовувати "високотехнологічний арсенал" проти Ірану, розмістивши відео українських дронів-перехоплювачів STING. Про це повідомила команда "Дикі шершні", передає УНН.
Американський телеканал Fox News видав сюжет, як американській дрони-перехоплювачі з АI знищують шахеди. Але мова йшла про наші дрони-перехоплювачі STING
У компанії заявили, що "США дуже відстоює інтелектуальні права".
Ми цінуємо те, що міжнародні ЗМІ, такі як Fox News, висвітлюють ефективну роботу перехоплюючих дронів. У цьому сегменті показано кадри з використанням STING - українського перехоплюючого дрона, розробленого інженерами Wild Hornets і використовуваного українськими підрозділами ППО для знищення дронів типу Shahed. Цей результат є наслідком довгого і складного шляху, який пройшли інженери Wild Hornets разом з українськими військовими, і ми будемо вдячні, якщо ці досягнення будуть належним чином визнані. Ми також глибоко вдячні за всю отриману підтримку і дуже вдячні за довіру, яку люди виявляють до нашої роботи - додали в компанії.
У компанії розповіли, що дрон-перехоплювач STING призначений для знищення російських БПЛА-камікадзе, таких як "Шахед", "Герант", "Ланцет", а також розвідувальних дронів.
Україна отримала запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу.