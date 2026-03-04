Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Київ • УНН
Антимонопольний комітет України розпочав перевірки АЗС через значне зростання цін на пальне на початку березня 2026 року. Комітет аналізує надану інформацію для виявлення можливих порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
Антимонопольний комітет України розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни. Про це повідомляє пресслужба АМКУ, передає УНН.
За останні дні світовий ринок нафти і нафтопродуктів продемонстрував істотне зростання котирувань. Збільшились ціни на пальне і в мережах АЗС нашої країни. Антимонопольний комітет України здійснює заходи контролю щодо ситуації на ринках світлих нафтопродуктів з метою з’ясування наявності/відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року
Зазначається, що у межах здійснення цих заходів АМКУ направив учасникам ринків вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін. У вимогах встановлені максимально стислі строки надання інформації.
Після її отримання Комітет здійснить оперативний аналіз наданих даних і у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції вживатиме відповідних заходів
Також у відомстві наголосили, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні.
Нагадаємо
Ескалація на Близькому Сході знову підвищила нервозність на глобальному нафтовому ринку, а разом із нею підживила очікування подорожчання пального в країнах-імпортерах. В Україні це швидко відбилося на роздрібному сегменті: на частині АЗС ціни коригують дедалі частіше, а попит місцями зростає через побоювання можливих перебоїв. Водночас учасники ринку наголошують, що фізичного дефіциту наразі немає, а головний короткостроковий ризик пов’язаний із панічними настроями та реакцією на новинний фон.