Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
15:27 • 14756 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
13:52 • 25595 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
4 березня, 12:44 • 20520 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 26559 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 53226 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
3 березня, 16:32 • 78911 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 66277 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15 • 68196 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 62418 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48
Посольство Ірану в Києві відкрило книгу жалоби за Алі Хаменеї - реакція не забариласьPhoto4 березня, 12:09
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Петер Сіярто
Піт Гегсет
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto3 березня, 12:28
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11
Техніка
MIM-104 Patriot
Опалення
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне

Київ • УНН

 19:36

Антимонопольний комітет України розпочав перевірки АЗС через значне зростання цін на пальне на початку березня 2026 року. Комітет аналізує надану інформацію для виявлення можливих порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне

Антимонопольний комітет України розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни. Про це повідомляє пресслужба АМКУ, передає УНН.

За останні дні світовий ринок нафти і нафтопродуктів продемонстрував істотне зростання котирувань. Збільшились ціни на пальне і в мережах АЗС нашої країни.  Антимонопольний комітет України здійснює заходи контролю щодо ситуації на ринках світлих нафтопродуктів з метою з’ясування наявності/відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року 

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що у межах здійснення цих заходів АМКУ направив учасникам ринків вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін. У вимогах встановлені максимально стислі строки надання інформації.

Після її отримання Комітет здійснить оперативний аналіз наданих даних і у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції вживатиме відповідних заходів 

- додали в АМКУ. 

Також у відомстві наголосили, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні.

Україна готує стратегічний резерв пального - озвучені деталі нового закону04.03.26, 17:12 • 2948 переглядiв

Нагадаємо 

Ескалація на Близькому Сході знову підвищила нервозність на глобальному нафтовому ринку, а разом із нею підживила очікування подорожчання пального в країнах-імпортерах. В Україні це швидко відбилося на роздрібному сегменті: на частині АЗС ціни коригують дедалі частіше, а попит місцями зростає через побоювання можливих перебоїв. Водночас учасники ринку наголошують, що фізичного дефіциту наразі немає, а головний короткостроковий ризик пов’язаний із панічними настроями та реакцією на новинний фон.

Павло Башинський

Економіка
Енергетика
Антимонопольний комітет України
Україна