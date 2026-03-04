Посольство Ірану в Києві відкрило книгу жалоби за Алі Хаменеї - реакція не забарилась

$43.450.22
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 36107 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 65864 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 55914 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 61113 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 58140 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 33253 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28196 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 25961 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35602 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Публікації
Ексклюзиви
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW4 березня, 02:34 • 27260 перегляди
Угоди щодо України без участі європейців не буде - Мерц після зустрічі з Трампом4 березня, 03:01 • 14311 перегляди
Китай визначив "п'ять уроків" після ударів США та Ізраїля по ІрануPhoto4 березня, 04:30 • 9940 перегляди
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення08:18 • 12407 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом08:29 • 12059 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 2084 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 2118 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 64753 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 86571 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 84708 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 24222 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 32388 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 36635 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 44985 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 51338 перегляди
Посольство Ірану в Києві відкрило книгу жалоби за Алі Хаменеї - реакція не забарилась

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Посольство Ірану в Україні запропонувало українцям висловити скорботу за ліквідованим аятоллою Алі Хаменеї, відкривши книгу жалоби 4-6 березня 2026 року. Посол України в ПАР Олександр Щерба засудив цю ініціативу, нагадавши про відповідальність Ірану за допомогу росіянам і загибель українців.

Посольство Ірану в Києві відкрило книгу жалоби за Алі Хаменеї - реакція не забарилась

Посольство Ісламської Республіки Іран в Україні запропонувало "всім охочим" українцям висловити скорботу за ліквідованим аятоллою Алі Хаменеї. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис дипломатичної місії в Facebook.

Деталі

Іранське посольство оголосило, що відкриває книгу жалоби у середу, 4 березня, четвер, 5 березня та п’ятницю, 6 березня 2026 року з 10:00 до 16:00 у приміщенні Посольства Ісламської Республіки Іран за адресою: м. Київ, вулиця Круглоуніверситетська, 12.

Усі бажаючі можуть залишити свої співчуття та слова підтримки

- йдеться в дописі.

На це відреагував посол України у Південно-Африканській республіці Олександр Щерба. Він нагадав, що іранські лідери, будучі союзниками росіян, також несуть відповідальність за загибель українців за допомогою іранських дронів "Shahed" та інших військових технологій, які іранський уряд постачав росіянам.

Як віруюча людина, я намагаюся не радіти смерті інших людей - навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого. Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом. Пане Посол (Ірану в Україні - ред.), я не знайомий з Вами і не маю до Вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику. Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає

- йдеться в дописі Щерби.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна підтримує народ Ірану, а не його режим.

Євген Устименко

