Посольство Ірану в Києві відкрило книгу жалоби за Алі Хаменеї - реакція не забарилась
Київ • УНН
Посольство Ірану в Україні запропонувало українцям висловити скорботу за ліквідованим аятоллою Алі Хаменеї, відкривши книгу жалоби 4-6 березня 2026 року. Посол України в ПАР Олександр Щерба засудив цю ініціативу, нагадавши про відповідальність Ірану за допомогу росіянам і загибель українців.
Посольство Ісламської Республіки Іран в Україні запропонувало "всім охочим" українцям висловити скорботу за ліквідованим аятоллою Алі Хаменеї. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис дипломатичної місії в Facebook.
Деталі
Іранське посольство оголосило, що відкриває книгу жалоби у середу, 4 березня, четвер, 5 березня та п’ятницю, 6 березня 2026 року з 10:00 до 16:00 у приміщенні Посольства Ісламської Республіки Іран за адресою: м. Київ, вулиця Круглоуніверситетська, 12.
Усі бажаючі можуть залишити свої співчуття та слова підтримки
На це відреагував посол України у Південно-Африканській республіці Олександр Щерба. Він нагадав, що іранські лідери, будучі союзниками росіян, також несуть відповідальність за загибель українців за допомогою іранських дронів "Shahed" та інших військових технологій, які іранський уряд постачав росіянам.
Як віруюча людина, я намагаюся не радіти смерті інших людей - навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого. Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом. Пане Посол (Ірану в Україні - ред.), я не знайомий з Вами і не маю до Вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику. Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна підтримує народ Ірану, а не його режим.