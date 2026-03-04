$43.230.13
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW

Київ • УНН

 • 14 перегляди

США та Ізраїль завдають ударів по іранських об'єктах виробництва безпілотників та ракет. При цьому США обмежують Україну в можливостях, відмовляючись надавати крилаті ракети Tomahawk.

США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW

Сполучені Штати та Ізраїль завдають ударів по іранських об'єктах виробництва безпілотників та ракет, щоб зменшити тиск на ракетні та безпілотні перехоплювачі – можливості, в якій США обмежують Україну, відмовляючись надавати крилаті ракети Tomahawk. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що спільна ударна кампанія США та Ізраїлю спрямована на об'єкти виробництва та зберігання ракет та безпілотників по всьому Ірану.

Однак Сполучені Штати давно відмовляють Україні в зброї, необхідній для того, щоб зробити те саме по російських об'єктах. Українські збройні сили здатні завдавати ударів безпілотниками великої дальності по значній частині російського тилу, але корисне навантаження цих безпілотників обмежене та не підходить для знищення стійких об'єктів або великих споруд. Тому Україна неодноразово запитувала ракети Tomahawk виробництва США, прохання, яке Сполучені Штати зрештою відхилили восени 2025 року

- вказують аналітики.

Вони підкреслюють, що надання невеликої кількості Tomahawk Україні з боку США, ймовірно, дозволить українським збройним силам значно пошкодити або навіть знищити ключові об'єкти виробництва та зберігання ракет та безпілотників глибоко в російському тилу, особливо висококонцентровані виробничі райони, такі як завод безпілотників "шахедів" у спеціальній економічній зоні "алабуга" в республіці татарстан.

"Постачання США Tomahawk восени 2025 року могло б допомогти Україні завдати ударів по об'єктах виробництва та зберігання безпілотників та ракет у російському тилу, у той час коли Україна продовжувала розробляти та виробляти власні ракети "Фламінго". Такі атаки, можливо, змогли б значно погіршити російську кампанію ракетних ударів далекобійних ракет та безпілотників проти української енергетичної та цивільної інфраструктури взимку 2025-2026 років", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

У лютому сенатор США Ліндсі Грем закликав Дональда Трампа розпочати постачання Україні ракет Tomahawk.

Не ракети Tomahawk: Віткофф запровонував Україні альтернативу - WSJ29.11.25, 20:02 • 11620 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Ізраїль
Інститут вивчення війни
Дональд Трамп
Україна
Іран