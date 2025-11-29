$42.190.00
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
17:02 • 5302 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада
15:10 • 8194 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 11017 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
12:33 • 11885 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 12369 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 12774 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 13732 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об'єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14288 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 15688 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
Публікації
Ексклюзиви
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Не ракети Tomahawk: Віткофф запровонував Україні альтернативу - WSJ

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф запропонував Україні 10-річне звільнення від тарифів США замість ракет Tomahawk. Він вважає, що це допоможе оживити українську економіку, тоді як ракети не дадуть значного ефекту у війни з рф.

Не ракети Tomahawk: Віткофф запровонував Україні альтернативу - WSJ

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф запропонував українській делегації альтернативу ракетам Tomahawk. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Замість ракет Віткофф запропонував Україні 10-річне звільнення від тарифів США. За його словами, "жменька ракет" нічого не дасть у війні проти росії, а звільнення від тарифів допоможе оживити українську економіку.

Я в бізнесі з врегулювання угод. Ось чому я тут. Ми продовжуємо стукати у двері й придумувати ідеї

- заявив він в коментарі WSJ.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі ракет Tomahawk Україні. Він також зазначив, що конфлікт ще не завершено і сторонам доведеться продовжувати боротьбу.

Також УНН повідомляв, що російський диктатор володимир путін під час телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня переконав американського лідера не схвалювати надання Україні далекобійних ракет "Tomahawk".

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна