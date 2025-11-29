Не ракети Tomahawk: Віткофф запровонував Україні альтернативу - WSJ

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф запропонував українській делегації альтернативу ракетам Tomahawk. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Замість ракет Віткофф запропонував Україні 10-річне звільнення від тарифів США. За його словами, "жменька ракет" нічого не дасть у війні проти росії, а звільнення від тарифів допоможе оживити українську економіку.

Я в бізнесі з врегулювання угод. Ось чому я тут. Ми продовжуємо стукати у двері й придумувати ідеї - заявив він в коментарі WSJ.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі ракет Tomahawk Україні. Він також зазначив, що конфлікт ще не завершено і сторонам доведеться продовжувати боротьбу.

Також УНН повідомляв, що російський диктатор володимир путін під час телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня переконав американського лідера не схвалювати надання Україні далекобійних ракет "Tomahawk".