путін у жовтні переконав Трампа не передавати Україні ракети Tomahawk - WSJ

Російський диктатор володимир путін під час телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня переконав американського лідера не схвалювати надання Україні далекобійних ракет "Tomahawk". Про це 25 листопада повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, минулого місяця спецпосланець американського президента Стів Віткофф під час телефонної розмови з помічником російського диктатора юрієм ушаковим запропонував путіну зателефонувати Трампу перед візитом президента України Володимира Зеленського до Білого дому 17 жовтня. Зеленський вирушив до Вашингтона в надії, що Трамп схвалить передачу Україні ракет "Tomahawk" великої дальності, які дозволять Києву завдавати ударів вглиб російських територій.

Але під час телефонної розмови 16 жовтня путін попередив Трампа, що поставка "Tomahawk" призведе до ескалації війни і завдасть шкоди відносинам між США і росією.

За даними американських чиновників, хоча Трамп раніше висловлював стурбованість скороченням запасів цих ракет у США, розмова з путіним переконала його не підтримувати поставку "Tomahawk" Україні.

Також Bloomberg News повідомило у вівторок, що під час телефонної розмови Віткоффа з ушаковим посланець президента США давав поради помічнику російського диктатора, як краще представити пропозиції рф щодо "мирної угоди" Дональду Трампу. Як повідомляє Bloomberg, у розмові з ушаковим Віткофф натякнув на те, що Україна повинна відмовитися від усієї Донецької області. "Тепер, між нами кажучи, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди: Донецьк і, можливо, обмін територіями десь", — сказав Віткофф Ушакову, згідно зі стенограмою Bloomberg.



Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі ракет Tomahawk Україні. Він також зазначив, що конфлікт ще не завершено і сторонам доведеться продовжувати боротьбу.