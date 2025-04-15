Bloomberg News

Переговори про закінчення війни: зміни у позиціях Києва та москви після заяв Трампа

Зеленський висловив готовність вести переговори з путіним у присутності партнерів України. Кремль також заявив про відкритість до переговорів, незважаючи на попередні заяви про "нелегітимність" Зеленського.