Bloomberg News

Україна стурбована контролем США над інвестиціями та вимогою відшкодування допомоги. Київ наполягає на внесенні змін до проєкту
угоди, щоб не підірвати вступ до ЄС.
Зеленський висловив готовність вести переговори з путіним у присутності партнерів України. Кремль також заявив про відкритість до
переговорів, незважаючи на попередні заяви про "нелегітимність" Зеленського.
Експорт російської нафти зріс до 23,96 млн барелів за тиждень до 10 листопада. Збільшення поставок через арктичний порт мурманськ
компенсувало падіння експорту через козьміно.
Ілон Маск заявив, що Tesla почне виробляти роботів-гуманоїдів для внутрішнього використання з 2025 року. Компанія планує продавати
їх іншим фірмам з 2026 року, очікувана ціна - менше 20 000 доларів.