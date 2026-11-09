Disney та Adobe спільно розроблятимуть спеціалізовані моделі ШІ - в чому їх особливість
Київ • УНН
Disney і Adobe уклали багаторічну угоду про розробку приватних ШІ-моделей для парків, кіностудії та ESPN. Моделі навчатимуться на інтелектуальній власності Disney.
Компанії Disney та Adobe уклали багаторічну угоду про спільну розробку спеціалізованих моделей генеративного штучного інтелекту (ШІ) для медіагіганта. Мета співпраці — масштабування використання інструментів ШІ в різних підрозділах компанії, зокрема в тематичних парках, кіностудії та спортивних медіа. Про це було оголошено в понеділок, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
На початковому етапі ініціатива дозволить прискорити реалізацію проєктів у підрозділі Disney Experiences (який охоплює тематичні парки, курорти та круїзні лінії по всьому світу), а також сприятиме розробці концепцій у StudioLAB — інноваційному центрі при кіностудії Walt Disney Studios.
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Крім того, Adobe співпрацюватиме з Disney над впровадженням інструментів ШІ для посилення взаємодії зі спортивними вболівальниками на каналі ESPN, а також для того, щоб зробити архів контенту ESPN доступнішим для аудиторії.
Завдяки платформі Adobe Firefly Foundry, яка дозволяє корпораціям створювати та розгортати власні моделі ШІ, компанії працюватимуть над створенням генеративних моделей, навчених на інтелектуальній власності Disney. Ці моделі генеруватимуть контент, готовий до безпосереднього використання у виробництві. Вони будуть приватними та належатимуть виключно Disney.
Підрозділ Walt Disney Imagineering — творчий, проєктний та дослідницький центр, що відповідає за напрям Disney Experiences, — вже впровадив спеціальну модель для генерації зображень, а також інструмент, здатний перетворювати ескізи, намальовані від руки, на повноцінні концепт-арти.
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"У наших проєктах ми оперуємо роками — розробка може тривати роками. Завдяки Adobe Foundry ми змогли значно скоротити творчий процес: те, що раніше займало місяці, тепер виконується за лічені години або дні", — зазначив в інтерв’ю Кайл Лафлін, старший віцепрезидент Disney із технологій, інженерії та досліджень і розробок (R&D).
"За допомогою цих інструментів ми можемо швидко проходити через численні ітерації. Це допомагає уникнути дорогих змін безпосередньо під час будівництва чи реалізації об'єктів", — додав Лафлін. Він також підкреслив, що ці інструменти покликані прискорити творчу розробку в Disney, але "жодним чином не мають на меті замінити" фахівців у підрозділі Imagineering.
Нагадаємо
Раніше цього місяця агентство Bloomberg News повідомило, що Disney розглядає можливість скорочення тисяч робочих місць, а також звернулося до деяких керівників із пропозицією забезпечити 20-відсоткову економію річних витрат.