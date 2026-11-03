Disney готує найбільше скорочення цього року - хоче вкластися у контент

Компанія Walt Disney Co. готується до скорочення тисяч робочих місць, і гігант сфери розваг просить деяких менеджерів прагнути до економії витрат у 20% в рік. Про це з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Економії може бути досягнуто як за рахунок скорочення робочих місць, так і за рахунок скорочення витрат, повідомили джерела.

Деякі підрозділи Disney, включаючи тематичні парки, телеканали та кіностудію, постраждають непропорційно. Генеральний директор Джош Д'Амаро має намір реінвестувати частину заощаджених коштів у кіно- та телепрограми, технології, а також у тематичні парки та круїзний бізнес, повідомили джерела.

Компанія пообіцяла двозначне зростання скоригованого прибутку на акцію у поточному фінансовому році.

Як зазначає Variety, це буде четвертий раунд скорочень робочих місць у 2026 році за часів генерального директора Disney Джоша Д'Амаро, і він торкнеться найбільшої кількості співробітників.

Що відбувається у Disney

За останні роки Disney скоротила витрати на мільярди доларів і скоротила тисячі робочих місць, причому скорочення торкнулися всіх підрозділів, включаючи ABC, Pixar, ESPN, кіностудію та підрозділ з розробки розважального контенту. На кінець минулого фінансового року у компанії працювало 231 000 осіб у всьому світі.

1 жовтня Wall Street Journal повідомила, що Disney планує реструктуризацію свого телевізійного підрозділу та скорочення в юридичному та міжнародному відділах компанії.

На конференції Bloomberg Screentime у Лос-Анджелесі минулого місяця президент Disney Дана Волден заявила: "Необхідно постійно оцінювати структуру та масштаби організації. Технології націлилися на наш бізнес, і ми маємо виживати, процвітати та рости, і саме це ми й збираємося робити".

Ситуація у секторі

Інші розважальні компанії, включаючи Netflix Inc., Sony Pictures Entertainment та підрозділи Paramount та Warner Bros. компанії Skydance Corp., також скоротили робочі місця через зниження доходів від традиційного телебачення та уповільнення зростання кількості підписників стримінгових сервісів.

Їм також доводиться справлятися зі збільшенням кількості глядачів, які переходять на соціальні мережі, онлайн-відео та стримінгові сервіси, що підтримуються такими технологічними гігантами, як Amazon.com Inc. та Apple Inc.

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