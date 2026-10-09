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Техніка

Disney готує конкурента IMAX та веде переговори з найбільшими кіностудіями Голлівуду

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Disney веде переговори зі студіями щодо формату Infinity Vision із 15-метровими екранами та Dolby 7.1. Його просуватимуть під час прем’єри нових «Месників».

Disney готує конкурента IMAX та веде переговори з найбільшими кіностудіями Голлівуду

Компанія Walt Disney веде переговори з Paramount Pictures, Universal Pictures, Sony Pictures та Lionsgate щодо використання нового кінотеатрального формату Infinity Vision, який має стати конкурентом IMAX. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі

Infinity Vision об'єднує великоформатні кінотеатральні екрани під єдиним брендом. Ініціатива передбачає використання лазерних проєкторів, об'ємного звуку Dolby 7.1 та екранів завширшки близько 15 метрів.

За словами співрозмовників видання, голлівудські студії вже зацікавилися проєктом, однак частина компаній очікує результатів його першої масштабної рекламної кампанії.

Нові "Месники" стануть випробуванням для Infinity Vision

Disney планує активно просувати Infinity Vision під час прем'єри фільму "Месники: Судний день", запланованої на 18 грудня 2026 року.

Причиною розвитку альтернативного формату частково стала конкуренція за екрани IMAX. У ті самі вихідні має вийти третя частина "Дюни" Дені Вільньова, яка отримала домовленість про покази в IMAX.

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За оцінками Disney, близько 5500 кінотеатральних екранів у світі вже відповідають вимогам Infinity Vision. Це приблизно втричі більше за кількість екранів IMAX.

Якщо інші голлівудські студії підтримають ініціативу, Infinity Vision може стати помітним конкурентом IMAX у сегменті преміальних кінопоказів.

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Степан Гафтко

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Bloomberg