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Disney готовит конкурента IMAX и ведёт переговоры с крупнейшими киностудиями Голливуда

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Disney ведёт переговоры со студиями о формате Infinity Vision с 15-метровыми экранами и Dolby 7.1. Его будут продвигать во время премьеры новых «Мстителей».

Disney готовит конкурента IMAX и ведёт переговоры с крупнейшими киностудиями Голливуда

Компания Walt Disney ведет переговоры с Paramount Pictures, Universal Pictures, Sony Pictures и Lionsgate об использовании нового кинотеатрального формата Infinity Vision, который должен стать конкурентом IMAX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Подробности

Infinity Vision объединяет крупноформатные кинотеатральные экраны под единым брендом. Инициатива предусматривает использование лазерных проекторов, объемного звука Dolby 7.1 и экранов шириной около 15 метров.

По словам собеседников издания, голливудские студии уже заинтересовались проектом, однако часть компаний ожидает результатов его первой масштабной рекламной кампании.

Новые «Мстители» станут испытанием для Infinity Vision

Disney планирует активно продвигать Infinity Vision во время премьеры фильма «Мстители: Судный день», запланированной на 18 декабря 2026 года.

Причиной развития альтернативного формата отчасти стала конкуренция за экраны IMAX. В те же выходные должна выйти третья часть «Дюны» Дени Вильнёва, которая получила договоренность о показах в IMAX.

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По оценкам Disney, около 5500 кинотеатральных экранов в мире уже соответствуют требованиям Infinity Vision. Это примерно втрое больше количества экранов IMAX.

Если другие голливудские студии поддержат инициативу, Infinity Vision может стать заметным конкурентом IMAX в сегменте премиальных кинопоказов.

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Степан Гафтко

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