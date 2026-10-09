Disney готовит конкурента IMAX и ведёт переговоры с крупнейшими киностудиями Голливуда

Компания Walt Disney ведет переговоры с Paramount Pictures, Universal Pictures, Sony Pictures и Lionsgate об использовании нового кинотеатрального формата Infinity Vision, который должен стать конкурентом IMAX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

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Infinity Vision объединяет крупноформатные кинотеатральные экраны под единым брендом. Инициатива предусматривает использование лазерных проекторов, объемного звука Dolby 7.1 и экранов шириной около 15 метров.

По словам собеседников издания, голливудские студии уже заинтересовались проектом, однако часть компаний ожидает результатов его первой масштабной рекламной кампании.

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Disney планирует активно продвигать Infinity Vision во время премьеры фильма «Мстители: Судный день», запланированной на 18 декабря 2026 года.

Причиной развития альтернативного формата отчасти стала конкуренция за экраны IMAX. В те же выходные должна выйти третья часть «Дюны» Дени Вильнёва, которая получила договоренность о показах в IMAX.

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По оценкам Disney, около 5500 кинотеатральных экранов в мире уже соответствуют требованиям Infinity Vision. Это примерно втрое больше количества экранов IMAX.

Если другие голливудские студии поддержат инициативу, Infinity Vision может стать заметным конкурентом IMAX в сегменте премиальных кинопоказов.

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