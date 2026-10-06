Paramount закрыла сделку с Warner Bros., создав медиагиганта

Paramount 6 октября закрыла сделку по приобретению Warner Bros. Discovery. Это дало наследнику технологической империи Дэвиду Эллисону контроль над огромной медиаимперией, которая контролирует многие самые ценные проекты Голливуда. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Сделка сразу же выводит объединённую компанию, которая теперь называется Skydance, на передовые позиции среди конкурентов стриминговых гигантов, таких как Netflix и YouTube, сразу после таких гигантов, как Disney и Amazon.

"Сегодня исторический день не только для Skydance, но и для всей нашей отрасли", — сказал Эллисон в заявлении во вторник.

"Мы невероятно рады приступить к работе", — добавил он.

Новая компания — это с трудом завоёванный приз, отмечает издание. Эллисон "вырвал" Warner Bros. Discovery у конкурирующего участника торгов, Netflix, после многомесячного перетягивания каната, которое побудило его сделать девять предложений по компании. Она была создана несмотря на возражения коалиции генеральных прокуроров штатов, которые подали в суд, чтобы заблокировать сделку на основании антимонопольного законодательства.

Этот иск в итоге был урегулирован после того, как генеральные прокуроры добились ряда уступок, включая создание совета по редакционной независимости для защиты целостности CNN и обещание Эллисона потратить дополнительные 1,5 миллиарда долларов на фильмы в течение следующих пяти лет.

Сотни голливудских инсайдеров заявили, что сделка резко усилит корпоративную власть, что приведёт к потере рабочих мест и дальнейшей стагнации в Голливуде. Skydance утверждала, что слияние является необходимым противовесом крупным технологическим компаниям.

Дэвид Эллисон теперь контролирует:

киностудии: Paramount Pictures, Warner Bros., Skydance;

стриминговые сервисы: Paramount+, HBO Max, Pluto TV;

новостные организации: CBS News, CNN, TVN24 (один из самых популярных новостных каналов Польши);

кабельные сети: Comedy Central, Nickelodeon, TNT, TBS, HBO, MTV, Food Network;

основные франшизы: DC Universe (включая таких персонажей, как Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина), волшебный мир Гарри Поттера (The Wizarding World of Harry Potter), «Звёздный путь» (“Star Trek”), «Миссия невыполнима» (“Mission: Impossible”).

Теперь ему остаётся просто всем этим управлять, отмечает издание.

Новая компания дебютирует в отрасли, переживающей глубокие изменения. Кабельное телевидение, одна из крупнейших "дойных коров" в медиа, всё ещё прибыльно, но переживает терминальный спад. Стриминг до сих пор не заменил эту прибыль. Доверие к новостному бизнесу низкое. А технологические компании, такие как Amazon и Apple, вторгаются на рынок фильмов, телешоу и спортивных прав, что приводит к росту затрат на контент, пишет издание.

Эти вызовы, как отмечается, станут серьёзным испытанием для 43-летнего Эллисона, который до прошлого года никогда не руководил публичной медиакомпанией. Он и его команда должны убедить Уолл-стрит в том, что новая компания может справиться с этими вызовами, одновременно выплачивая 82 миллиарда долларов долга, что является впечатляющей суммой для традиционной медиакомпании. Он также должен сплотить десятки тысяч сотрудников Warner Bros. и Paramount; обе компании в последние годы почти ежегодно проводили сокращения.

Ситуацию, как указано, ещё больше осложняют отношения Эллисона с президентом США Дональдом Трампом, которые вызвали обеспокоенность у некоторых сотрудников CNN. Этой весной Эллисон провёл ужин "в честь Белого дома Трампа" перед ежегодным ужином Ассоциации корреспондентов Белого дома, а позднее присоединился к Трампу на турнире Ultimate Fighting Championship в Белом доме (Paramount владеет медиаправами на UFC).

Эллисон развеял некоторые из этих опасений, оставив на должности Марка Томпсона, главу CNN. В понедельник в служебной записке для сотрудников Томпсон заявил, что разговаривал с Эллисоном и убеждён, что руководство Skydance поддержит "независимые новости, за которые CNN всегда выступала".

Еще одним из крупнейших вызовов для Эллисона станет завоевание расположения голливудского творческого класса в эпоху сокращения кассовых сборов, искусственного интеллекта и алгоритмической персонализации. Он пообещал инвестировать в контент, пообещав выпускать не менее 30 кинотеатральных фильмов ежегодно. Через два года это количество вырастет до 32 фильмов. Он также пообещал кардинально перестроить технологические возможности компании.

Но он должен сделать все это, одновременно сократив расходы на 6 миллиардов долларов в течение следующих трех лет — цель, которой он, вероятно, достигнет, в частности, сократив тысячи рабочих мест, пишет издание.

Некоторые из этих сокращений, вероятно, произойдут в результате объединения частей компании, выполняющих дублирующие функции. CNN и CBS News являются возможными целями, как и некоторые администраторы Paramount и Warner Bros. Этот процесс уже идет полным ходом: Дэвид Заслав, генеральный директор Warner Bros. Discovery, решил выйти из сделки, как и Синди Холланд, генеральный директор Paramount по стримингу, отмечает издание.

После месяцев споров слияние Paramount и Warner Bros. стоимостью 110 млрд долларов наконец сдвинулось с мёртвой точки