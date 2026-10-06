Paramount закрыла сделку с Warner Bros., создав медиагиганта

$45.060.0750.480.05
ukenru
14:50 • 1106 просмотра
В Ковеле мужчина взял топор с витрины гипермаркета и ранил трёх человек
14:14 • 4830 просмотра
В Украине начнутся сокращения в госорганах, заместителей у министров станет меньше на 20%
13:57 • 5952 просмотра
рф обязали выплатить ПриватБанку более 327 млн долларов за незаконную экспроприацию активов в Крыму
13:06 • 9916 просмотра
Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба НАТО — при чем здесь поставки оружия Украине
Эксклюзив
13:03 • 12934 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
12:45 • 10355 просмотра
Тест для НАТО и «маленькая победа» — начнёт ли Россия новый конфликт в Балтийском регионе и готов ли Альянс дать отпор
12:22 • 11544 просмотра
Украинцев пугают суточными отключениями и дефицитом топлива — в СНБО ответили, стоит ли паниковать
10:55 • 11905 просмотра
Зеленский: разведка сообщила о подготовке россиян к массированному удару, готовим противодействиеPhoto
09:59 • 16054 просмотра
Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили за исследование нейтрино и вклад в IceCubePhoto
6 октября, 08:17 • 22397 просмотра
В Украине возвращаются графики отключений света - где и когда
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2.9м/с
48%
750мм
Популярные новости
рф атаковала Украину 137 дронами, почти каждый третий реактивный - сколько уничтожили6 октября, 05:11 • 10586 просмотра
Южная Корея считает недостаточными извинения Украины из-за разглашения информации о пленных КНДР6 октября, 08:19 • 14696 просмотра
Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьереVideo6 октября, 08:36 • 25054 просмотра
Таинственную рукопись Войнича могли столетиями читать в неправильном порядке10:53 • 18553 просмотра
Дочь Траволты дебютировала на подиуме Недели моды в ПарижеVideo11:19 • 16629 просмотра
публикации
В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства13:38 • 5298 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
13:03 • 12936 просмотра
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 70135 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 63577 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
Эксклюзив
5 октября, 15:28 • 56356 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Дональд Туск
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
В США против McDonald's подали коллективный иск — в чём обвиняют и какова позиция компании13:46 • 2850 просмотра
Paramount закрыла сделку с Warner Bros., создав медиагиганта13:25 • 3644 просмотра
PepsiCo и Monster одержали в суде Индии небольшую победу по вопросу маркировки "энергетический напиток"13:24 • 3556 просмотра
Дочь Траволты дебютировала на подиуме Недели моды в ПарижеVideo11:19 • 16893 просмотра
Таинственную рукопись Войнича могли столетиями читать в неправильном порядке10:53 • 18811 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)
The New York Times
YouTube

Paramount закрыла сделку с Warner Bros., создав медиагиганта

Киев • УНН

 • 3644 просмотра

Paramount приобрела Warner Bros. Discovery, передав Дэвиду Эллисону контроль над Skydance и масштабной медиаимперией. Компания унаследовала 82 миллиарда долларов долга и планирует сокращение расходов.

Paramount закрыла сделку с Warner Bros., создав медиагиганта

Paramount 6 октября закрыла сделку по приобретению Warner Bros. Discovery. Это дало наследнику технологической империи Дэвиду Эллисону контроль над огромной медиаимперией, которая контролирует многие самые ценные проекты Голливуда. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Сделка сразу же выводит объединённую компанию, которая теперь называется Skydance, на передовые позиции среди конкурентов стриминговых гигантов, таких как Netflix и YouTube, сразу после таких гигантов, как Disney и Amazon.

"Сегодня исторический день не только для Skydance, но и для всей нашей отрасли", — сказал Эллисон в заявлении во вторник.

"Мы невероятно рады приступить к работе", — добавил он.

Новая компания — это с трудом завоёванный приз, отмечает издание. Эллисон "вырвал" Warner Bros. Discovery у конкурирующего участника торгов, Netflix, после многомесячного перетягивания каната, которое побудило его сделать девять предложений по компании. Она была создана несмотря на возражения коалиции генеральных прокуроров штатов, которые подали в суд, чтобы заблокировать сделку на основании антимонопольного законодательства.

Этот иск в итоге был урегулирован после того, как генеральные прокуроры добились ряда уступок, включая создание совета по редакционной независимости для защиты целостности CNN и обещание Эллисона потратить дополнительные 1,5 миллиарда долларов на фильмы в течение следующих пяти лет.

Сотни голливудских инсайдеров заявили, что сделка резко усилит корпоративную власть, что приведёт к потере рабочих мест и дальнейшей стагнации в Голливуде. Skydance утверждала, что слияние является необходимым противовесом крупным технологическим компаниям.

Дэвид Эллисон теперь контролирует:

  • киностудии: Paramount Pictures, Warner Bros., Skydance;
    • стриминговые сервисы: Paramount+, HBO Max, Pluto TV;
      • новостные организации: CBS News, CNN, TVN24 (один из самых популярных новостных каналов Польши);
        • кабельные сети: Comedy Central, Nickelodeon, TNT, TBS, HBO, MTV, Food Network;
          • основные франшизы: DC Universe (включая таких персонажей, как Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина), волшебный мир Гарри Поттера (The Wizarding World of Harry Potter), «Звёздный путь» (“Star Trek”), «Миссия невыполнима» (“Mission: Impossible”).

            Теперь ему остаётся просто всем этим управлять, отмечает издание.

            Новая компания дебютирует в отрасли, переживающей глубокие изменения. Кабельное телевидение, одна из крупнейших "дойных коров" в медиа, всё ещё прибыльно, но переживает терминальный спад. Стриминг до сих пор не заменил эту прибыль. Доверие к новостному бизнесу низкое. А технологические компании, такие как Amazon и Apple, вторгаются на рынок фильмов, телешоу и спортивных прав, что приводит к росту затрат на контент, пишет издание.

            Эти вызовы, как отмечается, станут серьёзным испытанием для 43-летнего Эллисона, который до прошлого года никогда не руководил публичной медиакомпанией. Он и его команда должны убедить Уолл-стрит в том, что новая компания может справиться с этими вызовами, одновременно выплачивая 82 миллиарда долларов долга, что является впечатляющей суммой для традиционной медиакомпании. Он также должен сплотить десятки тысяч сотрудников Warner Bros. и Paramount; обе компании в последние годы почти ежегодно проводили сокращения.

            Ситуацию, как указано, ещё больше осложняют отношения Эллисона с президентом США Дональдом Трампом, которые вызвали обеспокоенность у некоторых сотрудников CNN. Этой весной Эллисон провёл ужин "в честь Белого дома Трампа" перед ежегодным ужином Ассоциации корреспондентов Белого дома, а позднее присоединился к Трампу на турнире Ultimate Fighting Championship в Белом доме (Paramount владеет медиаправами на UFC).

            Эллисон развеял некоторые из этих опасений, оставив на должности Марка Томпсона, главу CNN. В понедельник в служебной записке для сотрудников Томпсон заявил, что разговаривал с Эллисоном и убеждён, что руководство Skydance поддержит "независимые новости, за которые CNN всегда выступала".

            Еще одним из крупнейших вызовов для Эллисона станет завоевание расположения голливудского творческого класса в эпоху сокращения кассовых сборов, искусственного интеллекта и алгоритмической персонализации. Он пообещал инвестировать в контент, пообещав выпускать не менее 30 кинотеатральных фильмов ежегодно. Через два года это количество вырастет до 32 фильмов. Он также пообещал кардинально перестроить технологические возможности компании.

            Но он должен сделать все это, одновременно сократив расходы на 6 миллиардов долларов в течение следующих трех лет — цель, которой он, вероятно, достигнет, в частности, сократив тысячи рабочих мест, пишет издание.

            Некоторые из этих сокращений, вероятно, произойдут в результате объединения частей компании, выполняющих дублирующие функции. CNN и CBS News являются возможными целями, как и некоторые администраторы Paramount и Warner Bros. Этот процесс уже идет полным ходом: Дэвид Заслав, генеральный директор Warner Bros. Discovery, решил выйти из сделки, как и Синди Холланд, генеральный директор Paramount по стримингу, отмечает издание.

            После месяцев споров слияние Paramount и Warner Bros. стоимостью 110 млрд долларов наконец сдвинулось с мёртвой точки22.09.26, 04:07 • 36690 просмотров

            Юлия Шрамко

            КультураНовости МираУНН Lite
            Amazon
            TVN24
            The New York Times
            Дональд Трамп
            Соединённые Штаты
            Netflix
            YouTube
            Польша