После месяцев споров слияние Paramount и Warner Bros. стоимостью 110 млрд долларов наконец сдвинулось с мёртвой точки

Paramount Skydance достигла соглашения с Калифорнией и другими штатами, которые пытались заблокировать ее слияние с Warner Bros. Discovery стоимостью $110 млрд. Это устраняет одно из главных препятствий для завершения многомесячной сделки, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В июле 12 штатов во главе с Калифорнией подали иск с требованием заблокировать слияние. Они утверждали, что объединение двух медиагигантов может ослабить конкуренцию и привести к росту цен для потребителей.

Теперь Paramount удалось достичь урегулирования со штатами. По данным Bloomberg, одной из договоренностей стало создание независимых редакционных коллегий для CBS и CNN.

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В случае завершения слияния под контролем одной компании окажутся новостные сети CBS и CNN, киностудии Paramount Pictures и Warner Bros. Pictures, а также стриминговые сервисы Paramount+ и HBO Max.

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По данным The Wall Street Journal, среди уступок также обсуждались инвестиции Paramount в кинопроизводство в Калифорнии на $1,5 млрд, сохранение студийных комплексов и обязательство выпускать 30 фильмов в год. Также рассматривалась возможная продажа части кабельных каналов.

Министерство юстиции США одобрило сделку еще в июне, а Европейский союз в июле предоставил условное одобрение. Урегулирование спора со штатами устраняет еще одно существенное юридическое препятствие на пути к завершению одного из крупнейших слияний в истории медиаиндустрии.

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