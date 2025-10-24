$41.900.14
24 октября, 17:15 • 16624 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29252 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23523 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28105 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24629 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41004 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25698 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28178 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76137 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19314 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41005 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36440 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36830 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76137 просмотра
Организации

HBO Max

Глобальный потоковый сервис
HBO Max — это американский потоковый видеосервис по подписке, запущенный 27 мая 2020 года как подразделение Warner Bros. Discovery. Его миссия состоит в том, чтобы предоставлять исключительный контент для каждого члена семьи, используя платформу для обучения, вдохновения и содействия лучшему миру. На протяжении своей истории организация стремилась к качеству, предлагая библиотеку отмеченных наградами оригинальных сериалов и культовых классических произведений. Сервис демонстрирует приверженность инновациям и расширению, что проявилось в значительном росте числа подписчиков и глобальном присутствии.
2020
Запущен потоковый сервис HBO Max в США
2020
Включены фильмы Studio Ghibli в библиотеку контента на момент запуска
2020
Принято решение выпускать фильмы Warner Bros. 2021 года одновременно в кинотеатрах и на платформе
2021
Все программы HBO Go и HBO Now объединены в единое приложение HBO Max
2022
Произошло слияние WarnerMedia с Discovery Inc., что значительно расширило библиотеку контента
2023
Сервис переименован в Max, объединив контент HBO Max и Discovery+
2023
Оригинальные сериалы добились значительного успеха, генерируя высокий спрос
2024
Достигнута отметка в 50 миллионов подписчиков в США
2025
Объявлено о возвращении к бренду HBO Max
2025
Сервис продолжает глобальную экспансию, увеличивая количество подписчиков до 122,3 миллиона в первом квартале
Новости по теме
Warner Bros. Discovery объявила о выставлении себя на продажу – СМИ

Warner Bros. Discovery, владелец HBO и CNN, объявила о рассмотрении стратегических альтернатив для максимизации стоимости, что означает поиск покупателя. Компания получила неожиданный интерес от нескольких потенциальных покупателей относительно всей компании или ее студийного бизнеса.

Новости Мира • 21 октября, 15:53 • 3502 просмотра
HBO Max официально запущен в Украине: два тарифа, украинский дубляж и контент мирового уровня

Стриминговый сервис HBO Max официально запустился в Украине 14 октября, предлагая два тарифа: Standard (€7. 99/месяц) и Premium (€9.99/месяц). Платформа предоставляет доступ к контенту HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals и Discovery с украинской локализацией и дубляжом.

Общество • 15 октября, 09:01 • 14385 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия

Стриминговый сервис HBO Max анонсировал свое появление в Украине, предлагая два пакета: стандарт за 7,99 €/месяц и премиум за 9,99 €/месяц. Доступен дополнительный спортивный контент за 3 €/месяц.

Общество • 23 сентября, 12:00 • 74159 просмотра