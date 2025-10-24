HBO Max

Глобальный потоковый сервис

HBO Max — это американский потоковый видеосервис по подписке, запущенный 27 мая 2020 года как подразделение Warner Bros. Discovery. Его миссия состоит в том, чтобы предоставлять исключительный контент для каждого члена семьи, используя платформу для обучения, вдохновения и содействия лучшему миру. На протяжении своей истории организация стремилась к качеству, предлагая библиотеку отмеченных наградами оригинальных сериалов и культовых классических произведений. Сервис демонстрирует приверженность инновациям и расширению, что проявилось в значительном росте числа подписчиков и глобальном присутствии.