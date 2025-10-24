HBO Max
Глобальный потоковый сервис
HBO Max — это американский потоковый видеосервис по подписке, запущенный 27 мая 2020 года как подразделение Warner Bros. Discovery. Его миссия состоит в том, чтобы предоставлять исключительный контент для каждого члена семьи, используя платформу для обучения, вдохновения и содействия лучшему миру.
На протяжении своей истории организация стремилась к качеству, предлагая библиотеку отмеченных наградами оригинальных сериалов и культовых классических произведений. Сервис демонстрирует приверженность инновациям и расширению, что проявилось в значительном росте числа подписчиков и глобальном присутствии.
2020
Запущен потоковый сервис HBO Max в США
2020
Включены фильмы Studio Ghibli в библиотеку контента на момент запуска
2020
Принято решение выпускать фильмы Warner Bros. 2021 года одновременно в кинотеатрах и на платформе
2021
Все программы HBO Go и HBO Now объединены в единое приложение HBO Max
2022
Произошло слияние WarnerMedia с Discovery Inc., что значительно расширило библиотеку контента
2023
Сервис переименован в Max, объединив контент HBO Max и Discovery+
2023
Оригинальные сериалы добились значительного успеха, генерируя высокий спрос
2024
Достигнута отметка в 50 миллионов подписчиков в США
2025
Объявлено о возвращении к бренду HBO Max
2025
Сервис продолжает глобальную экспансию, увеличивая количество подписчиков до 122,3 миллиона в первом квартале