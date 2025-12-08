$42.060.13
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп предупредил, что сделка Netflix может создать антимонопольную «проблему»

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу запланированного приобретения Netflix компании Warner Bros. Discovery Inc. за 72 миллиарда долларов. Он отметил, что большая доля рынка объединенной компании может создать антимонопольные проблемы.

Трамп предупредил, что сделка Netflix может создать антимонопольную «проблему»

Президент США Дональд Трамп выразил потенциальные антимонопольные опасения по поводу запланированного приобретения компанией Netflix Inc. компании Warner Bros. Discovery Inc. за 72 миллиарда долларов, отметив, что доля рынка объединенной компании может создавать проблемы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Комментарии Трампа, сделанные им в воскресенье по прибытии в Кеннеди-центр на мероприятие, могут вызвать опасения по поводу того, что регуляторные органы будут выступать против объединения доминирующего в мире стримингового сервиса с голливудской иконой. Компания столкнется с длительным рассмотрением Министерством юстиции сделки, которая изменит индустрию развлечений.

Ну, это должно пройти через определенную процедуру, и мы увидим, что произойдет. Но это большая доля рынка. Это может быть проблемой

- сказал Трамп, отвечая на вопрос о сделке и подтвердив, что недавно встречался с согенеральным директором Netflix Тедом Сарандосом.

Ставки на платформе прогнозов Polymarket показали 23% вероятности того, что Netflix закроет сделку до конца 2026 года — против примерно 60% до комментариев Трампа. Акции Warner Bros. выросли на 1% во время утренней торговли на платформе Blue Ocean, тогда как Netflix упал на 1,4%.

Сделка объединит стримингового игрока №1 в мире с HBO Max. Антимонопольное подразделение Министерства юстиции, которое будет рассматривать сделку в США, может утверждать, что она является незаконной, поскольку объединенная доля рынка превысит порог в 30%.

Netflix имеет "очень большую долю рынка, и когда они получат Warner Brothers, эта доля значительно возрастет

- сказал Трамп, добавив, что он будет лично вовлечен в процесс принятия решений.

Netflix станет крупнейшим по доходам стриминговым сервисом, если сделка состоится

Поглощение Warner Bros. за 72 миллиарда долларов сталкивается с сопротивлением и антимонопольными опасениями.

Netflix, как ожидается, будет настаивать на том, что в анализ рынка следует включать и другие сервисы, такие как YouTube от Alphabet Inc. и TikTok от ByteDance Ltd., что существенно уменьшит предполагаемую рыночную доминантность платформы.

По сообщениям Bloomberg, Сарандос недавно встречался с Трампом в Белом доме, чтобы лоббировать сделку. Тогда он утверждал, что Netflix не является всесильной монополией и даже потерял часть подписчиков несколько лет назад, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Выбрав Netflix, Warner Bros. отвергла предложение Paramount Skydance Corp., что может вызвать политическую борьбу в Вашингтоне. Paramount поддерживается вторым самым богатым человеком мира Ларри Эллисоном и имеет давние связи с Трампом. Поглощение Paramount, завершенное в августе, получило публичную похвалу президента.

Европейские регуляторы и Британия тоже следят за ситуацией

Ожидается, что регуляторы ЕС также проведут интенсивную проверку предложения Netflix. В Великобритании сделка уже привлекла внимание еще до объявления: член Палаты лордов баронесса Лусиана Бергер обратилась к правительству с вопросом, как транзакция повлияет на конкуренцию и цены для потребителей.

Даже если антимонопольные органы сосредоточатся только на стриминге, в Netflix считают, что в конечном итоге победят, ссылаясь на таких крупных конкурентов, как Amazon Prime и Walt Disney Co., по словам людей, знакомых с позицией компании.

Netflix, как ожидается, будет утверждать, что более 75% подписчиков HBO Max уже имеют подписку на Netflix, что делает сервисы скорее дополняющими, чем конкурентными, сказали информированные источники, пожелавшие остаться неназванными из-за конфиденциальности обсуждений. Компания планирует доказывать, что снижение затрат на контент благодаря владению Warner Bros., устранение дублированных бэкенд-технологий и объединение Netflix с Max позволит уменьшить цены для пользователей.

Напомним

Netflix объявил о сделке с Warner Bros. Discovery по приобретению теле- и киностудии, включая HBO Max, за 72 миллиарда долларов. Эта операция, создающая гиганта потокового вещания, ожидается к завершению в третьем квартале 2026 года и потребует тщательного контроля регулирующих органов.

Ольга Розгон

